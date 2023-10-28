مباراة النصر ضد الفيحاء (0-0) لايف مباشر الآن على قناة SSC1 HD دوري روشن السعودي الجولة الحادية عشر يلا لايف مباراة النصر والفيحاء

عشاق ومحبي كرة القدم السعودية ينتظرون مشاهدة مباراة النصر ضد الفيحاء، حيث أصبح النصر على أعتاب خطوات قليلة للاقتراب من متصدر الدوري فريق الهلال، إذ حصد نادي النصر 22 نقطة من عشر جولات، حيث فاز في سبع مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى هزيمتين، ليحتل المركز الرابع، لكن هذه المباراة إذا تمكن من الفوز فيها فإنه سيرتقي مباشرة إلى المركز الثاني، ويُصبح على بعد أربع نقاط من متصدر الدوري، لذلك فإن هذه المباراة في غاية الأهمية لدى جماهير ومحبي فريق النصر العالمي.

بث مباشر مباراة النصر ضد الفيحاء

النصر ضد الفيحاء : 0 – 0

مرت عشرون دقيقة من الشوط الأول، ولا يوجد فرص خطيرة على المرمى، والنتيجة سلبية كما هي.

مشاهدة مباراة النصر ضد الفيحاء

نادي الفيحاء يعيش حاليًا إحدى أهم فترات تاريخه، حيث يسعى جاهدًا لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة في الدوري السعودي، إذ يدرك الفريق أهمية تجنب أي تعثر في هذه المرحلة الحاسمة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة الفارق بينه وبين الفرق الرائدة، مثل المتصدر الهلال، بشكل مبكر، وبناءً على ذلك، يعمل الفريق بجدية وانتباه كبيرين على التحضير لهذه المباراة، من جهة أخرى، يمر نادي النصر بفترة جيدة ومثمرة، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة منذ أغسطس الماضي.

هذا الأداء المميز يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الفريق وقوة تشكيلته، وفي آخر مباراة له خاض النصر مواجهة مثيرة وممتعة ضد فريق الدحيل في دوري أبطال آسيا، انتهت بفوز النصر 4-3، إن هذا الانتصار الكبير ليس فقط دليلاً على قوة الفريق، بل يزيد من ثقة اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المقبلة في الدوري السعودي، وفي مباراة اليوم يتواجه فريق الفيحاء وفريق النصر في دوري روشن السعودي 2024، وستُقام هذه المباراة على ملعب الملك فهد الدولي كجزء من الجولة الحادية عشرة من الدوري، ومن المتوقع أن يكون التركيز والاستعداد ضروريين بالنسبة للفريقين في هذا اللقاء الحاسم.

تشكية النصر أمام الفيحاء اليوم

يدفع مدرب فريق النصر أمام نادي الفيحاء بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل – إيميريك لابورت – عبدالإله العمري – أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الرحمن غريب – سيكو فوفانا – أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا.

معلق مباراة النصر الفيحاء

من المقرر أن يقوم بالتعليق على مباراة النصر والفحياء هؤلاء المعلقين الكبار:

قناة SSC1 SD: المعلق: فهد عريشي

قناة SSC1 HD – القناة الصوتية الأولى: المعلق: عيسى الحربين

قناة SSC1 HD – القناة الصوتية الثانية: المعلق: عبد الله الغامدي

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات الدوري السعودي، ويُمكن استقبال تردد القناة الناقلة لمباراة النصر والفيحاء عبر الترددات التالية: