“اضبط الآن” تردد قناة الرقية الشرعية الجديد 2024.. نايل سات Al-Raqia Al-Sharia channel

تقدم قناة الرقية الشرعية واجهة تعاونية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل روحية ويسعون للشفاء والتخلص من الأذى. تقوم القناة ببث طرق العلاج القرآني والعلاج النبوي على مدار اليوم من خلال برامجها المتنوعة. في هذا المقال، سنقدم لكم تردد قناة الرقية الشرعية الجديد لعام 2024 على الأقمار الصناعية. يحظى هذا التردد بطلب كبير، نظرًا لأهمية القناة ودورها الفعال في نشر الحياة والسكينة والطمأنينة.

تردد قناة الرقية الشرعية الجديد 2024

تم تعليق بث قناة الرقية الشرعية على الأقمار الصناعية السابقة التي كانت تستخدمها، وذلك بسبب تغيير التردد ونقل البث إلى تردد جديد، وسنقدم لكم فيما يلي التردد الجديد لقناة الرقية الشرعية 2024:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11353 الاستقطاب عامودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 / 6

حول قناة الرقية الشرعية

تعتبر الرقية الشرعية منهجًا معتمدًا لعلاج الأمراض الروحية، ومستندة إلى أفعال النبي والصحابة الكرام. يبقى العديد من الأشخاص يبحثون عن طرق العلاج المناسبة، لذا، تعمل قناة الرقية الشرعية على مدار اليوم وتقدم العديد من البرامج المتخصصة في مجال العلاج الروحي، وتقوم القناة أيضًا ببث برامج تتناول الوصفات العلاجية للأمراض الروحية، حيث يقدمها مجموعة من أبرز المعالجين في العالم العربي.

وبالإضافة إلى ذلك، تنقل القناة تلاوات من القرآن الكريم بصوت أشهر قراء العالم. تعمل القناة بشكل أساسي على توفير طرق العلاج للمصابين وتوجيههم نحو الطريقة الموافقة للقرآن والسنة للتداوي، وتستعين بمجموعة من العلماء المتخصصين في هذا المجال لنشر المعرفة والاستفادة من قاعدة المتابعين.