“لو انت منهم يبقى عليه العوض” قانون العمل الجديد 2023 يشدد بفصل الموظفين في الحالات التالية

قانون العمل الجديد 2023، يهتم عدد كبير من الموظفين والعاملين في القطاع العام بالتعرف على قانون نظام العمل الجديد ، حتى يتجنب الأمور التي نوهت عنه الحكومة المصرية تجنباً للفصل أو الرفد، وطبقاً لقانون العمل رقم 12 لعام 2022 بفصل الموظفين في القطاع العام في 9 حالات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الحالات التي أكد عليها قانون العمل الجديد والتي يجب فصلها على الفور.

حالات فصل الموظفين في قانون العمل الجديد

غياب الموظف بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متقطعة، أو غياب الموظف لأكثر من 10 أيام متتالية.

أن يقوم الموظف بكشف أسرار العمل ويتسبب في ضرر كبير.

ألا يلتزم الموظف بإجراءات السلامة التي قد تؤثر عليه وعلى سلامته.

أن يقوم الموظف بالإعتداء على زملاءه بالعمل.

ألا يلتزم الموظف بالضوابط والشروط التي أعنت عنها المنشأة والمنصوص بها في المواد 192 إلى 194 من كتاب قانون العمل.

أن يكون الموظف يحمل هوية مزورة.

إذا ارتكب العامل خطأ يؤدي إلى أضرار جسيمة لصاحب العمل

عدم منافسة صاحب العمل والعمل في نفس النشاط.

إذا تم ضبط العامل في حالة سكر أو يتعاطى مواد مخدرة .

تطبيق قانون العمل الجديد 2023

كما تنص المادة 192 من قانون العمل عن حق العامل في الإضارب للدفاع عن مصلحته، إلى أنه يجب على العامل الإعلان والتنظيم عن الوقفة أو الاضراب الذي سوف يقوم به طبقاً لقوانين العمل واللوائح المعلن عنها في قانون العمل الجديد، وبهذا قد نكون استعرضنا معكم قانون العمل الجديد والحالات التي أعلن عن فصلها نهائياً.