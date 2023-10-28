القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء الآن على “SSC 1” لحظة بلحظة دوري روشن السعودي 2023-2024

ينتظر عشاق كرة القدم السعودية بفارغ الصبر مباراة النصر والفيحاء ضمن منافسات الدوري السعودي للموسم 2023-2024 في الجولة الحادية عشرة، ويحتل فريق النصر حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، حيث نجح في جمع 22 نقطة من عشر مباريات، وإذا تمكن من تحقيق الفوز في هذه المباراة ضد الفيحاء، سيتقدم مباشرةً إلى المركز الثاني، خلف نادي الهلال الذي يتصدر الجدول برصيد 29 نقطة، لذلك تابع معنا وتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

ستتاح مشاهدة مباراة النصر والفيحاء للجماهير في السعودية بشكل مجاني عبر قناة SSC1 SD. ولكن إذا كنت خارج السعودية أو تبحث عن جودة عالية في البث، فستحتاج إلى الاشتراك في قناة SSC1 HD. يجب عليك الاشتراك في القناة عالية الوضوح لضمان تجربة مشاهدة ممتازة.

موعد مباراة النصر والفيحاء

سيتم انطلاق مباراة النصر والفيحاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024 اليوم، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت القاهرة، كما ستقام المباراة على ملعب الملك فهد، الذي استضاف أمس قمة الجولة الحادية عشرة بين الهلال والأهلي، وانتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.