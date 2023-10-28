“الآن” نزال تايسون فيوري ونغانو.. “نزال أشرس رجال العالم”

ينطلق موسم الرياض 2023 بدايةً مثالية للغاية مع إقامة “نزال أشرس رجل في العالم” الذي سيجمع بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، وتشهد هذه المباراة توافد العديد من النجوم البارزين من مختلف المجالات لمتابعتها على الأراضي السعودية، بما في ذلك بطل الفنون القتالية المختلطة كونور ماكغريغور والمغني الراب الشهير إمينيم.

القنوات الناقلة لنزال تايسون فيوري ضد فرانسيس نغانو في موسم الرياض 2023

سيتم بث نزال فيوري ونغانو في المنطقة العربية عبر قنوات SSC السعودية، وعلى الرغم من وجود شائعات غير مؤكدة، يتم تداول أنباء عن إمكانية بث النزال المرتقب أيضًا على قناة MBC Action.

وصول سلمان خان الى الرياض لحضور افتتاح #موسم_الرياض الذي سيشهد نزالاً تاريخيًا يجمع كل من فرانسيس نغانو و تايسون فيوري 🇸🇦 pic.twitter.com/UqS1LoPjLM — IndianCinemaArabic (@IndianCinema_AR) October 27, 2023

موعد نزال تايسون فيوري ونغانو

سيقام الحدث في العاصمة السعودية الرياض في شهر أكتوبر 2023، وسيبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

وقد قام اللاعب كريستيانو رونالدو من فريق النصر بزيارة نغانو وفيوري، ولم يكفّ ريو فيردناند عن التحضير لهذا النزال وقد وصل إلى الرياض قادمًا من المملكة المتحدة خصيصًا لحضوره ومشاهدة الأحداث المثيرة التي ستجري في قلب العاصمة السعودية.