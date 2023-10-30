“مش هتصدقي الكيلو بكام النهاردة” سعر البصل بكام ؟+ أسعار اليوم للخضار وللبصل بالأخص

سعر البصل بكام ؟ السؤال الذي يتردد بين أفراد الشعب المصري بعد الارتفاع المبالغ فيه، وكذلك إرتفاع سعر باقي المحاصيل الزراعية وكما هو معلوم فإن البصل من المحاصيل الأساسية والتي تحتوي على المعادن المفيدة لجسم الإنسان لذلك لا غنى عنها في المنازل المصرية ويترقب الشعب المصري خبر إنخفاض سعر البصل يوميًا وهذا ما سنتحدث عنه في مقالنا هذا .

سعر البصل بكام ؟

سعر البصل بكام ؟ بعد التقلبات التي طرأت على سعر البصل أصبح السؤال المتداول بين الشعب المصري وهو سعر البصل بكام ؟ فقد صرح أستاذ الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة المصرية أن المحاصيل الزراعية بوجه عام والخضروات بوجه خاص دوما ما تكون في تقلبات في أسعارها من إرتفاع وإنخفاض وبوجه أخص محصولي البصل والثوم، وقد صرح أيضًا بأن سعر البصل لهذا العام يحتل المرتبة الرابعة في قائمة التصديرات الزراعية وقد كان الارتفاع بنسبة 10% ذلك فيما يعادل 2.5 مليون طن، ومصر تنتج ما يعادل 3.5 مليون طن على مساحة 250 ألف فدان لذلك فقد وصل سعر البصل الأحمر إلى 29.95 جنيه مصري.

أسعار اليوم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 12.5 جنيه ، كما وصل سعر البطاطس إلى 13 جنيه للكيلو الواحد، وصل سعر البصل إلى 19 جنيه للكيلو الواحد، وصل سعر الكوسة إلى 7 جنيه للكيلو الواحد، وصل سعر الجزر إلى ١٥ جنيه للكيلو الواحد، ووصل سعر الفاصولياء إلى 10 جنيه للكيلو الواحد،وسعر كيلو الفلفل الرومي إلى 9 جنيه.