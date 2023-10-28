مسلسل كريستال الحلقة 87 … جواد يعود لفاي و عليا تتعرض لصدمة جديدة !!!

مسلسل كريستال الحلقة 87، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل كريستال الحلقة 87 ، التي من المقرر أن تشهد الكثير من الأحداث الشيقة التي جعلت المشاهدين يترقبون عرض الحلقات المقبلة بكل لهفة وترقب، خسرت فاي جنينها بسبب عليا التي تعرضت لحالة من الصدمة بسبب أنها علمت أنها ليست ابنة جمال كرم، بعدما أبلغتها “أم ابراهيم” أنها ابنة رجل آخر ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أحداث مسلسل كريستال الحلقة 87 ….

مسلسل كريستال الحلقة 87

يتميز مسلسل كريستال بأحداثه الشيقة التي جمعت بين الكثير من المشاعر منها الحب الذي يظهر على جواد بشكل كبير إلا أنه يسعى للانتقام من فاي التي بدأت بفكرة الانتقام ولكنها خسر الكثير والكثير، أما عن عليا التي تتخبط بسبب معرفتها أنها ابته رحاب الخادمة ثم تصدمها “ام ابراهيم” وتبلغها أنها ابنة رجل آخر، وباسل الذي اقترب موعده بعدم أطلق على نفسه الرصاص بعد أن قررت فاي الانفصال عنه والذهاب إلى جواد، أحداث مشوقة يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته جعلت الكثير من المشاهدين حريصين على متالعة الحلقات الجديدة على أحر من الجمر.

أما عن أحداث الحلقة 87 مسلسل كريستال فيتوقع لها الكثير من المشاهدين أن يعود جواد لفاي مرة أخرى، بعد أن تعرضت لحادث أفقدها جنينها ، وباسل الذي يفكر في فاي التي سوف تتركه لتذهب إلى حبيبها ، كل هذه التوقعات بدأ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في نشرها أما الأحداث الحقيقية سوف تشاهدونها في الحلقة الجديدة من مسلسل كريستال والذي سوف نتعرف على مواعيد عرضه في الفقرة التالية ….

موعد مسلسل كريستال الحلقة 87

يُعرض مسلسل كريستال الحلقة 87 على قناة mbc من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 09:00 مساءً على قناة mbc العراق، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة mbc العراق.