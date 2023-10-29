اضبط التردد.. تردد مسلسل عثمان atv+ موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

تردد مسلسل عثمان atv، يهتم الكثير من المشاهدين بالبحث عنه بشكل كبير، وذلك لمتابعة المسلسل التركي “قيامة عثمان”، يعتبر هذا المسلسل هو واحد من أبرز المسلسلات في عالم الدراما التركية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، بدأ عرضه في تاريخ 20 نوفمبر 2019، ويروي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية.

تردد مسلسل عثمان atv

لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية، يمكنك ضبط تردد مسلسل عثمان atv بشكل صحيح، وإليك الإعدادات المطلوبة:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

مواعيد عرض مسلسل “المؤسس عثمان” على قناة الفجر هي كما يلي:

8:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

9:00 مساءًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

10:00 مساءًا بتوقيت ليبيا والسودان.

11:00 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية والعراق والكويت والأردن وقطر والبحرين.

12:00 صباحًا (منتصف الليل) بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على النايل سات

يتم عرض مسلسل “قيامة عثمان” على قناة “ATV” التركية، وهي القناة التي حصلت على حق العرض الأول للمسلسل، يتم عرض حلقة واحدة كل أسبوع يوم الأربعاء، بالإضافة إلى ذلك، يتم بث الحلقات الجديدة من مسلسل “قيامة عثمان” في نفس التوقيت على منصة البث الإلكترونية “نوربلاي” باللغة العربية، وبالنسبة لقناة “الفجر الجزائرية” وقناة “اليرموك”، فقد توقف عرض مسلسل “قيامة عثمان” على هاتين القناتين بسبب عدم الموافقة من قبل الجهة المنتجة لبث المسلسل عبر شاشتهما، قدمت القناتان اعتذارهما لمتابعي المسلسل وأكدتا في بيانين منفصلين أنهما بذلتا قصارى جهدهما ومحاولتهما لمتابعة عرض المسلسل، ولكنهما لم تتمكنا من ذلك.