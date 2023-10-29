32 سلعة غذائية.. أسعار السلع التموينية في نوفمبر+ وزارة التموين والتجارة الداخلية

أسعار السلع التموينية في نوفمبر، يتساءل عنها العديد من المواطنين في مصر خاصةً مع اقتراب موعد صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023، وفقًا للمعلومات المتاحة، سيبدأ صرف السلع التموينية للمواطنين في جميع المدن والمحافظات اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2023، وسيستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

أسعار السلع التموينية في نوفمبر

تم البدء في نقل السلع الغذائية في مخازن شركات الجملة ومنافذ التوزيع تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية في شهر نوفمبر 2023، وتم تحديد أسعار السلع التموينية في نوفمبر بأسعار مخفضة على النحو الآتي:

يتم طرح السكر بسعر 6 جنيه للكيلو.

كيلو الأرز بسعر 6 جنيه،

زجاجة الزيت 800 جرام بسعر 30 جنيها.

كيس المكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها.

مكرونة 400 جرام بسعر 5 جنيه.

عدس مجروش بسعر 21 جنيها.

فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

مسلي صناعي 800 جرام بسعر 38 جنيها.

صلصة وزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

تم اتخاذ قرار من قبل وزارة التموين بصرف أكثر من 32 سلعة غذائية عبر بطاقة التموين خلال شهر نوفمبر 2023، ويتم ذلك في نفس الوقت الذي تم فيه منع صرف الأرز كجزء من السلع التموينية،

وبالنسبة لأسعار السلع التموينية في شهر نوفمبر 2023، لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية أي تغييرات في الأسعار وبالتالي، من المتوقع أن يتم صرف هذه السلع بنفس أسعار الشهور السابقة، مثل أسعار شهر أكتوبر وسبتمبر الماضيين، وتشمل هذه السلع المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، ستكون هذه السلع متاحة في حوالي 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.