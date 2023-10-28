خطوات التقديم على 150 ألف درجة وظيفية محافظة ذي قار .. قدم الآن

التقديم على 150 ألف درجة وظيفية، أعلنت وزارة المالية في العراق عن فرص العمل في الجهات الحكومية وتم تقديم 150 ألف درجة وظيفية للطلاب الخريجين الذين يرغبون في العمل وتحمل المسؤولية في حياتهم، يُشترط استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على هذه الوظائف. سنوفر في هذا المقال جميع البيانات الضرورية لإتمام هذه العملية، تابعوا معنا.

التقديم على 150 ألف درجة وظيفية

يمكنك معرفة التقديم على 150 ألف درجة وظيفية، تتوفر الآن نموذج طلب التقديم لـ 150 ألف وظيفة في محافظة ذي قار لعام 2023، تم إطلاق هذه الخدمة وتوفيرها للشباب العاطلين بهدف تقليل معدلات البطالة في البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأفراد جميعهم. للحصول على أحد الوظائف المتاحة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق فتح الرابط التالي: https://www.social.gov.tn/ .

بعد ذلك، يتم اختيار أيقونة لتحديد مائة وخمسون ألف وظيفة.

بعد ذلك تحديد المحافظة التابع لها.

يرجى إدخال جميع المعلومات المطلوبة في استمارة التقديم.

قم بتحميل الأوراق المطلوبة.

وفي النهاية انقر على زر تقديم الطلب.

موعد التقديم على 150 ألف درجة وظيفية

تم في السابق فتح باب التقديم لبعض المحافظات العراقية، بما في ذلك صلاح الدين والواسط. وبالنسبة لباقي المحافظات، سيتم الإعلان عن موعد التقديم في الأيام القادمة من شهر أكتوبر. يجب ملاحظة أنه سيبقى باب التقديم مفتوحًا لمدة شهر تقريبًا من بدء العملية.

متطلبات التسجيل للحصول على 150 ألف موقع عمل في ذي قار

من الضروري استيفاء عدد من المتطلبات التي تسمح لك بالتأهل للحصول على إحدى الوظائف المتاحة، وجاءت تلك المتطلبات على النحو التالي:

من الضروري أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

من ثم، يجب تقديم الوثائق التي تدعم شهاداته الدراسية.

أن يمتلك الفرد القدرة البدنية على تنفيذ المهمة بشكل مثالي.

أن يمتلك الفرد شهادة ميلاد موثقة.

يجب على المرشح أن يقوم بأداء جميع الاختبارات المطلوبة بالإضافة إلى إجراء المقابلات الشخصية.

من الضروري أن يحصل الشخص على شهادة إتمام الخدمة العسكرية.

يجب أن تقوم بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح في الاستمارة لتجنب حدوث أي أخطاء تؤدي إلى رفض طلبك.

المستندات اللازمة للتقديم

تتطلب إجراءات التقديم للوظائف بعض الوثائق الضرورية، التي تشمل ما يلي:

تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

استخدام الأوراق التي توضح محل الإقامة.

إذا كان المرشح متزوجًا، يجب عليه أن يحضر شهادة الزواج.

شهادة التخرج الموثقة من وزارة التعليم.

فيما يتعلق بأقارب الشهداء ، يتم تمييزهم بأنهم المفضلون للتقديم ، ويجب عليهم تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.