لأصحاب المعاشات ابسط وزقطط.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الاستثنائية+ الاستعلام عن زيادة المعاشات

موعد صرف المعاشات بالزيادة الاستثنائية، يترقبه الكثير من أصحاب المعاشات والمستحقين منها، تم إصدار توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة العلاوة الاستثنائية للمعاشات بمبلغ 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، يتوقع أن يتم صرف هذه الزيادة لمستحقي المعاشات في شهر نوفمبر 2023، يستفيد من هذه الزيادة حوالي 11 مليون مواطن يستلمون المعاشات.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الاستثنائية

موعد صرف المعاشات بالزيادة الاستثنائية، تم الإعلان من قبل اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف المعاشات بالزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ في صرفها اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي لشهر أكتوبر، قيمة المنحة الاستثنائية هي 300 جنيه، ومن المتوقع أن يستفيد منها حوالي 11 مليون شخص من فئة أصحاب المعاشات.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

للاستعلام عن زيادة المعاشات 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني

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جدول العلاوات الخمس والأثر الرجعى

هناك ترتيب محدد لصرف العلاوات وفقًا للفئات المختلفة، هو جدول العلاوات الخمسة وتواريخ بدء الصرف كالتالي: