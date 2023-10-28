موعد نتائج القبول المركزي 2023-2024 في الجامعات العراقية mohesr.giv.iq الرابط الرسمي للطلاب

يشهد العديد من الطلاب العراقيين حالة من القلق والتوتر بسبب انتظار نتائج القبول المركزي خلال هذه الأيام في هذه المرحلة الحاسمة التي تمثل الباب الأول للالتحاق بالجامعات والكليات داخل العراق، من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كافة المعلومات حول موعد إعلان نتائج القبول المركزي وكيفية الاستعلام عنها.

موعد إعلان نتائج القبول المركزي

وفقًا لوزارة التربية والتعليم من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القبول المركزي في العراق يوم 1 نوفمبر 2023، يجب على الطلاب عدم القلق بل والاستعداد لنتائج تلبي توقعاتهم.

أهمية نتائج القبول المركزي

القبول المركزي هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الحلم الجامعي، يجب على الطلاب النجاح في هذه المرحلة لضمان تسجيلهم في الجامعات والكليات داخل العراق، تلك الجامعات تشمل الشعبتين العلمية والأدبية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي

للحصول على نتائج القبول المركزي، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التعليم العالي.

ابحث عن الرابط المخصص للاستعلام عن النتائج.

أدخل اسمك بشكل رباعي.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة.

اضغط على زر الاستعلام.

إحصائيات القبول المركزي

يعتبر القبول المركزي خطوة مهمة للطلاب، حيث تجاوز عدد الطلاب الذين تم قبولهم 300,000 في الجامعات الحكومية العراقية، بينما ينتظر أكثر من 200,000 طالب نتائج القبول، والنسب السابقة للقبول كانت مشجعة، حيث تم قبول كلية الطب بنسبة 100% للشعبة العلمية و95% للفرع الأدبي، هذا يعكس التفاني في تيسير عملية القبول في الجامعات الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

ويعتبر القبول المركزي هو مفتاح الطلاب لتحقيق أحلامهم الجامعية بالالتزام بالمواعيد والخطوات المعلنة، يمكن للطلاب الوثوق بأنهم سيتمكنون من الالتحاق بالجامعات والكليات داخل العراق، والعمل على تحقيق أهدافهم التعليمية.