ظهرت الآن..  نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2023 .. شوف نتيجتك 

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن الرابط المخصص للاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بالدور الثاني للصف السادس الإعدادي. وجرى الإعلان بعد اكتمال جميع إجراءات التصحيح، ومن المتوقع أن تزيد نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2023

انتهت اللجان المسؤولة عن تصحيح امتحانات الدور الثاني في العراق من تصحيح أوراق الصف السادس من التعليم الإعدادي وأعلنت النتائج عبر رابط وزارة التربية والتعليم. أعلنت الوزارة أيضًا عن إجراء دورة ثالثة للطلاب الذين لم ينجحوا في هذا الدور، وسيتم الإعلان عن جدول الدورة الثالثة بعد إعلان النتائج.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2023

عندما يدخل الطالب إلى موقع النتائج، يمكنه الوصول إلى نتيجته الشخصية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات.

الدخول إلى موقع الوزارة من ” هنا “

يمكن أيضا الدخول إلي موقع نتائجنا.

القيام بعملية تسجيل دخول للموقع.

اختيار نتيجة الدور الثاني لصف السادس في التعليم الإعدادي.

تأليف جميع المعلومات التي يجب على الطالب كتابتها.

ضمان صحة جميع البيانات التي تم إدخالها.

اضغط على الرمز المخصص للاستعلام.

سيتم عرض جميع تفاصيل النتيجة وبإمكان الطالب الاحتفاظ بها من خلال طباعتها.

فحوصات الدور الثاني للصف السادس الاعدادي

يتساءل الكثير من طلاب السادس الإعدادي الذين أدوا اختبارات الدور الثاني عن موعد ظهور النتيجة، حيث بدأت الاختبارات في السابع عشر من سبتمبر واستمرت لمدة عشرة أيام حتى انتهت في السابع والعشرين من نفس الشهر، ثم بدأت جميع الإجراءات اللازمة لتصحيح أوراق الطلاب.

عندما ينتهي تصحيح الأوراق يجب إعلان النتائج على موقع وزارة التعليم أو على موقع نتائجنا، وذلك لجميع المدارس في جميع المحافظات في العراق. قامت الوزارة بتوفير تحميل النتائج على شكل ملف PDF ويستطيع الطلاب تحميل الملف والبحث عن نتائجهم والاطلاع عليها.