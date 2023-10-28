اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشوفات pdf

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023، خلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي أصيحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

حيث تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية تيسيؤاً على عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات، حيث يبحث عدد كبير من الافراد عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 والتي تعد من أهم الأمور التي تتزايد عنها محركات البحث كون الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية للأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وتوفر لهم مبلغ مادي يتم صرفه شهرياً ، وأعلنت وزارة العمل عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وإليكم خطوات الاستعلام…..

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

أو زيارة منصة مظلتي .

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية .

ثم اضغط على الوجبة المراد الاستعلام عنها .

واضغط على تحميل ملفات أو كشوفات .

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ابحث عن اسم المستفيد.

بعد العثور على اسم المستفيد.

تأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي: