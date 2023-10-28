link دونلود”.. رابط نتائج القبول المركزي 2023 pdf للجامعات العراقية نتائجنا وموقع وزارة التعليم العالي mohesr.giv.iq

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات إعلان نتائج القبول المركزي في العراق، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد نتائج القبول المركزي للجامعات الحكومية في العراق للعام الدراسي 2023-2024، حيث يعيش العديد من الطلاب في حالة ترقب وقلق بشأن قبولهم في الجامعات المختلفة من خلال هذا النظام، ولحسن الحظ طمأنت وزارة التعليم العالي العراقية الطلاب بالموعد الرسمي لإعلان النتائج من خلال الرابط الرسمي.

موعد نتائج القبول المركزي

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية أن نتائج القبول لهذا العام قد شهدت تزايدًا في عدد الطلاب المقبولين، في الواقع وصلت نسبة القبول في كليات الطب إلى مستويات مذهلة تصل إلى 99%، وفقًا لتصريحات الوزارة تم قبول حوالي 300 ألف طالب في مختلف التخصصات والجامعات في العراق، هذا يأتي بعدما تقدم حوالي 490 ألف طالب لاجتياز الاختبارات المطلوبة، تم اعتماد نظام القبول الحالي لضمان تنظيم ودقة العملية.

كما أعلنت وزارة التعليم أنه من المقرر اعلان النتائج يوم الأربعاء المقبل في الأول من شهر نوفمبر ليتمكن الطلاب من معرفة النتائج بكل سهولة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي

إذا كنت طالبًا ترغب في معرفة نتيجتك في القبول المركزي، يمكنك ذلك من خلال الرابط الرسمي التالي: