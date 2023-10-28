« طفلك هياخد تموين الآن » .. كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023، صرحت وزارة التموين والتجارة الخارجية بالحكومة المصرية بتوفير رابط يسمح للمصريين بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، يتزايد البحث على محركات البحث لمعرفة الخطوات اللازمة للقيام بإضافة المواليد الجدد بنجاح على البطاقة التموينية، في هذا المقال، سنشرح لك كيفية القيام بإضافة المواليد الجدد والخطوات اللازمة لذلك من خلال الرابط المقدم من وزارة التموين والتجارة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023

بسبب زيادة الأسعار المرتفعة التي نشهدها حاليًا، قامت الحكومة المصرية بتوزيع بطاقة التموين على جميع أفراد الأسرة، وسعت وزارة التموين نطاق تغطية بطاقة التموين للأسرة بأكملها، بهدف استفادتهم من المنتجات والسلع التي يقدمها التموين وتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار.

كيفية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين

تبدأ الخطوة الأولى بالدخول إلى الموقع الذي قدمته وزارة الخارجية على الإنترنت، وهو الموقع الإلكتروني المخصص لمنصة مصر الرقمية ورابطه هو التالي: https://di.gov.eg/ .

في الخطوة الثانية، سيتم النقر على عبارة خانة خدمات التموين، ومن ثم سيُطلب من المستخدم كتابة اسم الأم لحامل البطاقة.

ثم، قم بالنقر على خانة إضافة أفراد غير مسجلين في عائلتي.

في المرتبة الرابعة، قم بكتابة اسم الطفل الجديد الذي ترغب في إضافته بطريقة رباعية وتحديد جنسه.

بعد ذلك، ستظهر مساحة حيث يجب إدخال الرقم القومي للطفل الذي ترغب في إضافته إلى بطاقة التموين.

في الخطوة الخامسة، يتوجب على المستخدم تحديد صلة القرابة بينه وبين الطفل الذي تمت إضافته إلى البطاقة.

بالنقر على الزر الخاص بالإضافة ، يتم إكمال عملية الإضافة بنجاح.

الأصناف التي يمكن إضافتها على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين عن تحديد مجموعة معينة من الفئات التي يمكن قبولها لإضافتها للبطاقة التموينية، وتشمل هذه الفئات ما يلي:

تشمل الفئات التي تستفيد من معاش برنامج تكافل وكرامة.

الأشخاص الذين يحملون بطاقة الخدمات المتكاملة هم الأفراد ذوو الاحتياجات الخاصة.

تضم البطاقة التموينية زوجة الشهيد وأبناؤه.

تعمل منصة مصر العمل على توفير الخدمات التالية: إصدار بطاقة تموينية بدلاً من الفاقدة وأيضًا بدلاً من التالفة.

تتيح المنصة إمكانية إضافة أفراد جدد من الأسرة إلى البطاقة التموينية للأفراد والأسر.

تمكن المنصة أيضًا من خدمة فصل الفرد نفسه من بطاقة التموين.

تتوفر أيضًا خدمة إضافة الزوجة غير المسجلة في بطاقة التموين.