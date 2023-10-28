“إستعلم الآن” حاسبة حساب المواطن 1445 القيمة التقديرية للدفعة 72 للدعم الشهري من المساعدات المالية

حاسبة حساب المواطن 1445 ، وهي أحد الأداوات التي تقوم الجهات المالية بتوفيرها لجميع المواطنين المستفيدين في البرنامج الحكومي، وتهدف إلى معرفة القيمة التقديرية لحساب المواطن حيث يتم إدخال بعض البيانات التي تخص المستفيد حتى يستطيع الاستعلام عن الدفعة لهذا الشهر، والتي قد تخضع إلى بعض التغييرات نتيجة لوجود تعديل بالبيانات الشخصية للمواطن مثل عدد أفراد الأسرة أو الدخل الثابت الذي يحصل عليه كل شهر سواء من جهات حكومية أو خاصة، حتى تستطيع الهيئة تحديد القيمة التي يمكن للمواطن الحصول عليها عن طريق حاسبة حساب المواطن.

حاسبة حساب المواطن 1445

يعد حساب المواطن من أبرز البرامج التي قامت المملكة العربية السعودية بعملها لصالح المواطنين المستحقين فقط، وقد قام ولي العهد بإنشاء حساب المواطن بغرض الوقوف مع أصحاب الدخل المنخفض، وقد تم عمله بعد قيام المملكة بالدخول في حقبة إصلاح إقتصادي موسعة، وحتى لا يتأثر المواطن بشكل كبير فقد تم عمل راتب شهري ثابت للمستفيد المستحق فقط.

بإمكانك معرفة قيمة استحقاقك التقريبية من خلال استخدامك لحاسبة الدعم عبر الرابط:https://t.co/ef1WYqivdB pic.twitter.com/inaOqS7qCA — حساب المواطن (@citizenaccount) October 22, 2023

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

الدخول إلى حاسبة حساب المواطن .

. اضغط على خيار الحاسبة التقديرية.

حدد حالتك حسب الخيارات المتاحة أمامك.

إضغط على زر أحسب لمعرفة القيمة التي سوف تحصل عليها.

مع العلم أنه يتم فتح باب الاعتراض عند عدم نزول الدفعات للمواطنين المستفيدين في الأشهر السابقة، مما يسمح لهم تقديم طلب إلكتروني بغرض إرجاع صرف الدفعات مرة أخرى، ويتم فحص الطلبات في حالة إيقاف أحد الحسابات بدون قصد.