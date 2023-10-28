“يابخت الناس اللي سجلت”اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023 … والوزارة تعلن عن الفئات المستحقة

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، عنوان تصدر قوائم محركات البحث على مدار أيام ليلقى اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص، وتابع فريق عمل موقع البديل الأخبار التي يتم تداولها بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023 ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه فتابعونا ….

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، لما تشهده البلاد من زيارة أسعار عدد كبير من السلع الغذائية، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور”علي المصيلحي” أكد أن الوزارة لم تعلن عن اضافة 100 جنيه غلى بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصيلحي” أنا الحكومة تسعى لضبط أسعار الكثير من السلع الغذائية لتتماشي مع ظروف المواطن المصري، خاصة في ظل الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية، وأشار المصيلحي إلى أن الدولة ملتزمة بصرف التموين مع بداية كل شهر بقيمة 50 جنيه للفرد، وصرف 5 أرغفة بلدي يومياً لكل مواطن على بطاقة التموين .

وزارة التموين توضح حقيقة خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وشدد وزير التموين على عدم الانسياق لما يتم نشره في عدد من المواقع الالكترونية، وأن الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية هي المصدر الموثوق لنقل الأخبار ، وأشار إلى أنه في حالة الإعلان عن أخبار مثل هذه سوف يتم الإعلان عنها رسمياً في القنوات الفضائية، أو على الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية على الإنترنت.