النـاس هتزقطط من الفرحة..قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء في القرى والمدن لخصنا شروط كل حاجة.. إليكم التفاصيل

قانون التصالح الجديد لمخلفات البناء يتساءل الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية التي لديهم مخالفات عن حقيقة قانون التصالح الجديد للمخلفات البناء وأنه هذا القانون جعل الكثير من المواطنين الراغبين في تسجيل البناء يتطلعون بفارغ الصبر تطبيق هذا القانون الجديد وكما أكدت وزارة البناء أنه القانون الجديد في صالح المواطنين وقامت الحكومة تعديلات على هذا القانون الخاص بالبناء وأنه القانون تم عرض مجددا في شهر أكتوبر يجب عليك كمواطن الالتزام بهذه المصالحات

قانون التصالح لمخالفات البناء

كما أوضحت وزارة البناء بعض القوانين التي تخص المخالفات البناء يجب عليك كمواطن الالتزام بهذه القوانين التي وضعتها الحكومة المصرية وكما اضعت الشروط المتعلقة بقانون التصالح على المخالفات

التصالح يتعلق باعمده البناء بعد صب السقف والتصالح فيما يتعلق بالأسوار بعد الانتهاء من إقامتها والتصالح فيما يتعلق بمساحات الأراضي التي تتجاوز 36 مترا مربعا وتحدد اسعار متر مربع من قبل المحافظة التصالح لتغيير أستخدم العقار التصالح فيما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة بموافقة الجهه المختصة للتعدي على نهر النيل والمواقع الأثرية والتصالح بعد الموافقة على الجهة المختصة على المباني التي تعتبر متجاوزة لخطوط التنظيم والتصالح فيما يتعلق بالمباني خارج إطار البناء للعمارة بعض النظر عن نوع الاستخدام إذا كان سكاني أو صناعي أو تجاري

شروط التصالح في مخالفات البناء

كما أوضحت وزارة البناء عن بعض الشروط الضرورية للمخلفات التصالح للبناء يتعلق بمخالفات البناء ذات طراز معماري القديم من أبرز هذه الشروط

يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل التسجيل المدني أو المنشأة في تسجيل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري التمييز يجب أن لا تتعلق المخالفة بالزيادة في الارتفاع في المباني التي تم تسجيلها بالفعل ويجب لا تؤثر المخالفات على سلامة المباني وتكون ضمن الإطار المسموح به في السجل المدني ويجب عليك كمواطن تأخذ الموافقة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الخاص بالمبني ويسمح للتصالح على تغير الاستخدام ويمكن أنه يتم التصالح بعد الموافقة من الجهه المختصة بالتنظيم وعدم التعدي على المباني أو أملاك الدولة أو الآثار المصرية التي تقع في دولة