« الأمهات اللي بتودي ولادها المدرسة الظهر واللي شغال فترة مسائية أو صباحية وميعرفش المواعيد » .. أعرف الآن .. مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي، خلال الساعات الأخيرة، شهدت مصر تغيير الساعة، حيث أصدر محرك البحث جوجل هذا الإشعار، يتزامن هذا التغيير مع اقتراب نهاية العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر لستة أشهر تقريبًا، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل الماضي بقرار من مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن ينتهي مساء اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي

يؤثر تطبيق التوقيت الشتوي في مواعيد الصلاة في مصر، حيث تتأخر أيضًا بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من صلاة الفجر في يوم الجمعة 27 أكتوبر. وفي أول أيام تطبيق التوقيت الشتوي غدًا في القاهرة، ستكون مواعيد الصلاة على النحو التالي:

تشير المعلومات إلى أن أذان الفجر في أول أيام تطبيق التوقيت الشتوي في مصر سيكون في تمام الساعة 4:38 صباحًا.

تطبيقاً للتوقيت الشتوي في مصر، سيكون موعد أذان الظهر في الأيام الأولى عند الساعة 11:39 صباحا.

يُعد موعد إذان صلاة العصر أثناء الأيام الأولى لتطبيق التوقيت الشتوي في مصر الساعة 2:49 مساءً.

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر بإعلان أذان المغرب في اليوم الأول عند الساعة 5:13 مساءً.

تعتبر الساعة 6:31 مساءً هي موعد أذان صلاة العشاء في أول أيام تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.

التوقيت الشتوي في مصر

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2023 في الساعات الأولى من يوم الجمعة القادم 27 أكتوبر 2023، وسيستمر لمدة 6 أشهر تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

في مصر، يتم تنفيذ التوقيت الشتوي في يوم الجمعة، 27 أكتوبر 2023، عن طريق تأخير الساعة لمدة ستين دقيقة، حيث يتم تغيير الساعة من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساءً بدلاً من الساعة 12 صباحًا

متى موعد التوقيت الشتوي 2023؟

بعد اعتماد التوقيت الشتوي مرة أخرى في مصر، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن بداية فصل الشتاء بالنسبة لمصر ستكون في 22 ديسمبر القادم، وذلك مع حدوث الانقلاب الشتوي في نفس اليوم.

تأخير الساعة 60 دقيقة يعود عمل التوقيت الشتوي في مصر في عام 2023 خلال الساعات المقبلة.

هل تم تغيير الساعة في مصر اليوم؟

أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق عن بدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2023 وتغيير مواعيد تشغيل قطارات المترو على الخطوط الثلاثة، حيث ستبدأ الخدمة من اليوم الخميس الساعة 12:00 منتصف الليل وتستمر حتى الساعة 11:00 مساءً. وستبدأ مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق من الساعة 5:15 صباحًا، وستكون مواعيد آخر القطارات القادمة من المحطات النهائية على النحو التالي:

يتم تشغيل آخر قطار على الخط الأول من محطة حلوان في تمام الساعة 11:40 مساءً.