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“متسابقة جديدة تفوز بـ 100 ألف دولار” مسابقة الحلم تعلن عن الفائز بجائزة 100 ألف دولار لشهر أكتوبر شاهد ردة فعله | اسم الفائزة بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم في شهر أكتوبر 2023 | كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للدخول في سحب مليون دولار

اسم الفائزة بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم في شهر أكتوبر 2023

أحمدمنذ 18 دقيقة
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العديد من المواطنين في العالم العربي يبحثون عناسم الفائزة بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم في شهر أكتوبر 2023، حيث تعمل مسابقة الحلم على تقديم العديد من الجوائز العملاقة للمشتركين في المسابقة، إذ تُقدم مجموعة من الجوائز الأسبوعية والشهرية والسنوية لكل من يشترك في برنامج الحلم، لذلك يرغب عدد كبير من المواطين بالوطن العربي في معرفة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للدخول على سحب مليون دولار أمريكي.

الاشتراك مسابقة الحلم 2023

مسابقة الحلم تُعد واحدة من أشهر المسابقات في الوطن العربي، حيث تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم العربي، حيث تقدم المسابقة مجموعة من الجوائز الكبيرة التي يمكن أن تحقق أحلام الكثير من المشاركين، تُمنح جائزة قيمتها 5 آلاف دولار أمريكي كل أسبوع، وهناك جائزة ثابتة تُمنح في نهاية كل شهر بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك، تُقدم المسابقة جائزة كبرى تبلغ مليون دولار أمريكي.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

هناك عدة طرق للاشتراك في مسابقة الحلم، منها عن طريق التسجيل في مسابقة الحلم من خلال موقع برنامج الحلم، حيث تكتب على جوجل مسابقة الحلم وتدخل على أول صفحة، ثم تقوم بالتسجيل في مسابقة الحلم بكل سهولة، وهناك خطوة أخرى من خلال ارسال رسالة تحتوي على كلمة حلم من خلال الأرقام التي صرحت بها مسابقة الحلم لكل دولة، والطريقة الثالثة من خلال تنزيل تطبيق الحلم، والقيام ببعض المهمات السلسلة حتى تتمكن من الترقية للدخول في سحوبات مسابقة الحلم 2023.

اسم الفائزة بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم في شهر أكتوبر 2023

كان الجميع يترقب الإعلان عن الفائز بجائزة 100 ألف دولار لشهر أكتوبر يوم 26 في مسابقة الحلم 2023، لكن حدثت مفاجأت غير متوقعة، حيث لم يرد أربع من المتسابقين الذين كانوا على بعد خطوة واحدة من الحصول على جائزة مائة ألف دولار، ولكن هناك متسابقة قامت بالرد على اتصال الصحفي مصطفى الآغا لتصبح الفائزة بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم.

فازت المتسابقة رجاء أحمد حمود بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم لشهر أكتوبر.

بينما نجح عدد من المتسابقين في الفوز بجائزة التطبيق، والتي تقدر بحوالي 5 آلاف دولار.

حيث فاز المتسابق ماهر عبدالله العريان بجائزة التطبيق يوم 23 أكتوبر.

كما فاز المتسابق رائد حسن شاهين بـ خمس آلاف دولار وهي جائزة التطبيق يوم 16 أكتوبر.

يُمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم للدخول في احدى هذه السحوبات، حيث تُقدم مسابقة الحلم جائزة أسبوعية، كما تُقدم جائزة شهرية كل يوم خميس من نهاية الشهر، والجائزة السنوية ستكون مع نهاية العام الجاري.

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أحمدمنذ 18 دقيقة
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