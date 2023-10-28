“متسابقة جديدة تفوز بـ 100 ألف دولار” مسابقة الحلم تعلن عن الفائز بجائزة 100 ألف دولار لشهر أكتوبر شاهد ردة فعله | اسم الفائزة بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم في شهر أكتوبر 2023 | كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للدخول في سحب مليون دولار

العديد من المواطنين في العالم العربي يبحثون عناسم الفائزة بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم في شهر أكتوبر 2023، حيث تعمل مسابقة الحلم على تقديم العديد من الجوائز العملاقة للمشتركين في المسابقة، إذ تُقدم مجموعة من الجوائز الأسبوعية والشهرية والسنوية لكل من يشترك في برنامج الحلم، لذلك يرغب عدد كبير من المواطين بالوطن العربي في معرفة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للدخول على سحب مليون دولار أمريكي.

الاشتراك مسابقة الحلم 2023

مسابقة الحلم تُعد واحدة من أشهر المسابقات في الوطن العربي، حيث تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم العربي، حيث تقدم المسابقة مجموعة من الجوائز الكبيرة التي يمكن أن تحقق أحلام الكثير من المشاركين، تُمنح جائزة قيمتها 5 آلاف دولار أمريكي كل أسبوع، وهناك جائزة ثابتة تُمنح في نهاية كل شهر بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك، تُقدم المسابقة جائزة كبرى تبلغ مليون دولار أمريكي.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

هناك عدة طرق للاشتراك في مسابقة الحلم، منها عن طريق التسجيل في مسابقة الحلم من خلال موقع برنامج الحلم، حيث تكتب على جوجل مسابقة الحلم وتدخل على أول صفحة، ثم تقوم بالتسجيل في مسابقة الحلم بكل سهولة، وهناك خطوة أخرى من خلال ارسال رسالة تحتوي على كلمة حلم من خلال الأرقام التي صرحت بها مسابقة الحلم لكل دولة، والطريقة الثالثة من خلال تنزيل تطبيق الحلم، والقيام ببعض المهمات السلسلة حتى تتمكن من الترقية للدخول في سحوبات مسابقة الحلم 2023.

اسم الفائزة بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم في شهر أكتوبر 2023

كان الجميع يترقب الإعلان عن الفائز بجائزة 100 ألف دولار لشهر أكتوبر يوم 26 في مسابقة الحلم 2023، لكن حدثت مفاجأت غير متوقعة، حيث لم يرد أربع من المتسابقين الذين كانوا على بعد خطوة واحدة من الحصول على جائزة مائة ألف دولار، ولكن هناك متسابقة قامت بالرد على اتصال الصحفي مصطفى الآغا لتصبح الفائزة بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم.

فازت المتسابقة رجاء أحمد حمود بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم لشهر أكتوبر.

مبروك لرجاء أحمد حمود بعد فوزها بـ100 ألف دولار في الحلم#صدى_الملاعب#Shahid

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/blPP7xVY3Z pic.twitter.com/2DhFoW1VSS — الحلم (@Dream_MBC) October 27, 2023

بينما نجح عدد من المتسابقين في الفوز بجائزة التطبيق، والتي تقدر بحوالي 5 آلاف دولار.

حيث فاز المتسابق ماهر عبدالله العريان بجائزة التطبيق يوم 23 أكتوبر.

ألف مبروك لرابح جائزة التطبيق”ماهر عبد الله العليان”. قد تكون أنت الرابح الأسبوع القادم.

إجابة صحيحة تضمن لك الاشتراك بالسحب الأسبوعي بقيمة 5,000$ وبالسحب الشهري بقيمة 100,000$ والجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار.#أنــت_الــمليونــير#mbcdream

#حلم #المليون_صار_مليونين pic.twitter.com/PuYibArEa4 — الحلم (@Dream_MBC) October 23, 2023

كما فاز المتسابق رائد حسن شاهين بـ خمس آلاف دولار وهي جائزة التطبيق يوم 16 أكتوبر.

ألف مبروك لرابح جائزة التطبيق”رائد حسن شاهين”

إجابة صحيحة تضمن لك الاشتراك بالسحب الأسبوعي بقيمة 5,000$ وبالسحب الشهري بقيمة 100,000$ والجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار يوم الخميس في 28 ديسمبر 2023#أنــت_الــمليونــير#mbcdream

#حلم #المليون_صار_مليونين pic.twitter.com/9nlZO7qu2V — الحلم (@Dream_MBC) October 16, 2023

يُمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم للدخول في احدى هذه السحوبات، حيث تُقدم مسابقة الحلم جائزة أسبوعية، كما تُقدم جائزة شهرية كل يوم خميس من نهاية الشهر، والجائزة السنوية ستكون مع نهاية العام الجاري.