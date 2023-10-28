“الست الوالدة داعيالك.. هتاخد 5000 باكو من المنزل ومجهودك قليل جداً وظائف خدمة عملاء منزلية قدم دلوقتي

وظائف خدمة العملاء من المنزل في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم نلاحظ بأن أصبح العمل من المنزل من خلال الإنترنت، تتوفر له وظائف كبيرة ومنها وظائف الرد على الرسائل من خلال تليفونك الخاص وأنت بالمنزل، وهذه الوظائف تناسب السيدات التي لديها أولاد ولا تستطيع أن تترك المنزل لتذهب للعمل، فهذه فرصة جيدة للسيدات لتوفر إحتياجاتها الشخصية وأيضا لتساعد زوجها في المصرف اليومي الذي يحتاجه الأولا لذلك نوفر لكي من خلال المقال بعض الوظائف المتوفرة.

وظائف خدمة من المنزل

تتوفر وظائف من البيوت كما يبلغ مرتبها 5000 جنيه حيث تعتمد هذه الوظيفة على العمل بالمنزل من خلال العمل الإلكتروني، الذي يتعين به وهو الرد الآلي على الرسائل التي ترسلها العملاء وتصنف هذه الوظائف ضمن مجال التسويق والمبيعات على الإنترنت، ويتم تسويقها بشكل إلكتروني ولكن من أهم ما يتم القبول بهذه الوظيفة هو الإلتزام التام بالعمل وهذا من خلال الرد على الرسائل التي ترسل للموظف، وتنقسم الوظيفة على فترتين باليوم حيث تسلم للموظف الأول من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا، والشيقت الثاني يبدأ من الساعة الخامسة مساءا حتى الساعة الواحدة ليلا، وتحتاج الوظيفة إلى الخبرة اللازمة من جهة التعامل مع السوشيال ميديا وفنون الرد على العملاء وتحمل العملاء في جميع الاسئلة التي يعرضها عليك، بالرد عليهم بأسلوب راقي لتجذب العميل لشراء المنتج أو السلعة المعروضة والمحاولة الجيدة لشرح مميزات المنتج والسلعة المعروضة، لتقوم ببيع أكبر كمية وهذا يفيد الشركة ومن الممكن أن تحصل على مكافأة.

مهام الوظيفة والمسؤلية للرد على العملاء من المنزل

هذه الوظيفة المتوفرة هي وظيفة ليست بسهلة ولكن يجب العمل بها جيدا لترضي العملاء ولتقوم بجذبهم للمنتج المعروض، لذلك فهناك العديد من السيدات تحب التصفح عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولكن دون جدوى، لذلك ننصح هؤلاء السيدات بالتقديم على الوظيفة لكسب المال بدلا من تضييع الوقت على التصفح دون أي جدوى، فيمكنك أن تحصلي على وظيفة مودريتور وهذه الوظيفة تحتاج الرد السريع على العملاء، وتقديم المنتج بشكل لائق للعميل، مع توضيح المميزات التي تميز المنتج والحفاظ على الرد بأسلوب يرضي العميل لتجذبه للمنتج.