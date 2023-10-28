الناس هتجنن بكام كيلو البصل وصل.. بعد الارتفاع الأخيرة حقيقة الزيادة المفاجأة ووصل البصل ل40 جـنيه

كيلو البصل وصل كام أصبح سعر البصل من أكثر أسعار المواد الغذائية والخضروات التي تثير الجدل ويبحث عنها آلاف المصريين بشكل يومي مع ارتفاع أسعار البصل لهذا العام والذي لم يسبق له هذا الارتفاع الكبير من قبل وخلال الأعوام السابقة، اعتبر البعض تجاوز أسعار البصل حاجز 30 جنيه للكيلو جرام في الكثير من الأسواق والمناطق على أنه أزمة كبيرة للكثيرين وهو ما دفع الحكومة للتدخل وإصدار قرار بوقف تصدير البصل لفترة بحيث يتوفر كميات كافية داخل السوق المحلي المصري؛ لسد احتياجات المواطن المصري أولاً مع التركيز على خفض أسعار البصل ومنع تجاوزها للمعدل الطبيعي.

كيلو البصل وصل كام

يعتبر البصل من أهم السلع الغذائية والخضروات التي لا غنى عنها داخل المطبخ، حيث يمثل البصل النوع الأساسي للكثير من الأطعمة التي يتم إعدادها باستخدامه لجميع أفراد الأسرة المصرية سواء في تحضير وجبة الغداء أو العشاء؛ لذلك يمثل ارتفاع أسعار البصل الذي تجاوز 30 جنيه أزمة لدى الكثيرين خاصة من الأسر محدودة الدخل والتي تعاني بشكل كبير مع غلاء الأسعار الذي طال جميع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة، ولكن أعتبر البعض البصل واحد من أساسيات إعداد الطعام ولا يمكن الاستغناء عنه وطالبوا الحكومة بالتدخل الفوري لاتخاذ قراري من شأنه يساعد على خفض سعر البصل داخل السوق المحلي المصري.

وقف تصدير البصل

مع ارتفاع أسعار البصل الذي تخطي حاجز 30 جنيه للكيلو داخل بعض الأسواق والمناطق في ظل تصدير البصل إلى الخارج، أعلنت الحكومة المصرية قرارها بوقف تصدير البصل بداية من شهر أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر وفق قرار مجلس الوزراء، حيث أوضحت وزارة التجارة أنه سوف يتم تنفيذ القرار بشكل فعلي على أرض الواقع فور الانتهاء الكامل من تسليم جميع الصفقات المتفق عليها بعقود مبرمة مع المصدرين ولا يمكن التراجع عنها حالياً، كما أوضح أنه لا يوجد أي عقود تصدير جديدة خلال الفترة القادمة للعمل على خفض أسعار البصل الذي مثل أزمة كبيرة لدى الكثير من المواطنين خاصة مع الارتفاع المستمر لجميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة التي أصبح المواطن العادي من محدودي الدخل لا يستطيع شرائها مع الزيادة الكبيرة في سعر الكيلو جرام منها.