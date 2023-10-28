كيفية مشاهدة نزال تايسون فيوري ضد فرانسيس نغانو والقنوات الناقلة علي جميع الاقمار

كيفية مشاهدة نزال تايسون فيوري ضد فرانسيس نغانو يعود ملك الملاكمة تايسون فيوري في حدث غير مسبوق من نوعه في عام 2023 لمواجهة بطل الوزن الثقيل السابق في يو إف سي، الكاميروني فرانسيس نغانو، في نزال مهم يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية هذا النزال سيكون حدث افتتاحي لموسم الرياض.

تستعد تايسون فيوري، ملك الغجر ونجم UFC السابق، للمواجهة مع فرانسيس نجانو في السعودية في نهاية هذا الأسبوع، حيث يقوم حالياً بالتدريبات النهائية لضرب الميزان نجانو، الغجر السابق ونجم UFC، يتأهب لوزن نفسه في المملكة العربية السعودية قبل مواجهة مثيرة في نهاية هذا الأسبوع.

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في عام 2023، يعود ملك الملاكمة تايسون فيوري في أضخم حدث على الإطلاق لمواجهة بطل يو إف سي السابق في الوزن الثقيل، الكاميروني فرانسيس نغانو ستقام هذه المباراة النارية في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وستكون بداية قوية لموسم الرياض.

يأتي تايسون فيوري ، الملقب بـ ملك الغجر ، من ثلاثية أسطورية مع ديونتاي وايلدر ، ثم الانتصار على ديليان وايت في استاد ويمبلي ، وأخيراً الفوز على ديريك شيسورا ​​بضربة القاضية.

يُعَدُّ هذا النزال الأول لفرانسيس منذ انتهاء تعاقده مع شركة يو إف سي، وذلك بسبب عدم التوافق المادي مع الشركة، حيث قرر تركها في بداية عام 2023 والتعاقد مع شركة بي إف ال الآن وهو يسعى لتحقيق الانتصار على فيوري بهدف الحصول على نزال الإعادة وتحقيق دخلا جيداً بالنسبة له

النزال سيكون من 10 جولات و على لقب WBC

نزالات البطاقه :

تايسون فيوري ضد فرانسيس نغانو.

ديفيد أديلي ضد فابيو واردلي.

سيمون كين ضد جوزيف باركر.

مارتن باكول ضدد كارلوس تاكام.

ارسلانبك محمدوف ضد انتوني رايت.

موسيس ايتوما ضد استيفان بيرنث.

ستكون بداية فعاليات البطولة في مساء يوم السبت الثامن والعشرين من أكتوبر الحالي، حوالي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعراق، والسادسة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وفي المستقبل، سيتم إضافة روابط البث الحي قبل ساعات من بدء النزال.

لمشاهدة النزال الان بلحظة من خلال yalla shoot 7sry