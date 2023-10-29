” لو عايز تفتح مشروع وتقعدله” شروط المعاش المبكر+ المعاش المبكر قبل سن الـ 50

شروط المعاش المبكر من أهم الموضوعات التي يتساءل عنها عدد كبير من الموظفين في القطاعات العامة والخاصة، الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم قبل أن يبلغوا سن المعاش المحدد، حيث أن الوزارة أعلنت عن عدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر في موظفي القطاع العام والخاص حتى يستطيع الحصول على المعاش المبكر، حيث أن قانون التأمينات الاجتماعية ينص على بعض المعايير التي تمكن الموظفين من الخروج على المعاش المبكر وسوف نذكرها خلال المقال التالي.

شروط المعاش المبكر

شروط المعاش المبكر، قانون المعاش المبكر 2023 أعلن بعض الضوابط التي يجب أن تتوفر في العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة والذين يرغبون في الخروج على المعاش المبكر، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

ينص قانون التأمينات الاجتماعية الجديدة على توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة في حالة العجز والوفاة، حيث يحصل على معاش أقل من 50% من داخل التسوية.

يتم السماح بخروج الموظف أو العامل على المعاش المبكر إذا توفرت مدة الاشتراك التأميني والتي تكون أكثر من 20 عام.

قانون المعاشات يشترط أن يكون الموظف مؤمن عليه بمدة لا تقل عن ثلاث أشهر متواصله أو ستة أشهر متقطعة.

المعاش المبكر قبل سن الـ 50

تسمح الحكومة بالخروج على المعاش المبكر قبل سن الـ 50 في بعض الحالات مثل الإصابة بأمراض معينة أو عدم القدرة على العمل،بالإضافة إلى أنه يشترط عدم وقوع الموظف تحت إجراء تأديبي من الشركة التي ينتمي إليها بالإضافة إلى أن مدة الاشتراك التأميني يجب أن تكون أقل من الحد الأدنى الخاص بالمعاش والتي تصل إلى 20 عام.