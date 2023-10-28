مليون مبروك لا سحر ولا شعوذة”.. شركة الكهرباء تقرر تثبيت العدادات إلى الشريحة الأولى عشان كدا استهلاكك يبقى قليل

تثبيت عدادات الكهرباء على الشريحة الأولى بالتزامن مع كثرة الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين بما يتعلق بمشاكل التيار الكهربائى بالوقت الحالي، فقد تم الإعلان عن بعض القرارات التي من المقرر تطبيقها بكافة المناطق بجمهورية مصر العربية، وهي تثبيت كافة العدادات الكهربائية التي تعتمد على كارت الشريحة الأولى، فقد أوضح مصدر مسئول بالوزارة بأنه سيتم البدأ بتنفيذه، وهذا القرار يعتبر واحد من القرارات التي يستفاد منها الكثير من المواطنين.

تثبيت عدادات الكهرباء على الشريحة الأولى

هناك مصدر مسئول قد أكد على ضرورة تتبع عداد الكهرباء قبل أن يتم تثبيته على الشريحة الأولى بالتوقيت المحدد، وقد أكد على ضرورة التأكد من مدى صحة إعدادات العداد والعمل على تحديثها إذا استدعى الأمر ذلك، حتى يضمن تثبيت العداد على الشريحة الأولى بدقة تبعاً لجدول زمني معين، ويذكر أن هذا التنبيه يضمن تلقي الخدمة الكهربائية على الشريحة الأولى وتجنب أي تأخير باسترجاع العدادات إلى وضعه المناسب، وقد أوضح مصدر مسئول بأن هناك معتقد خاطئ بين مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بأنه سيتم خصم الرصيد المتبقي بعداداتهم مع انتهاء كل شهر، وقد أو ضح بأن هذا الاعتقاد ليس صحيح.

ما هي خطوات الاستعلام عن كارت الكهرباء

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها خطوة بخطوة، حتى يتم الاطلاع على مديونية كارت الكهرباء بشكل سهل وسريع، وإليكم هذه الخطوات كالتالي؛

في البداية يقوم المواطن بالتوجه إلى الموقع التابع للشركة القابضة للكهرباء، بعد ذلك يتم البحث عن الرابط التابع للاطلاع على مديونية كارت الكهرباء الموجود على الموقع، بعد التوجه إلى الموقع المخصص للاستعلام يتم تحديد أيقونة استعلام عن الفواتير الموجود بين الخيارات، على المواطن أن يقوم بالضغط على أيقونة طلب جديد وبعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول من خلال استخدام المعلومات الموجودة كاسم المستخدم وكلمة السر، سيطلب اختيار اسم المحافظة المتواجد فيها العداد، لابد من تسجيل اسم المحافظة ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام والموجود بكارت الكهرباء، ستظهر المديونية بالعداد وكافة المستحقات التي يجب دفعها بعد أن يتم تسجيل المعلومات.