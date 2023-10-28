طريقة سهلة لتحويل الأموال فودافون كاش بكود واحد فقط

تعد خدمة فودافون كاش من أكثر الخدمات التي توفرها الشركة العالمية بحيث تُسهل على جميع العملاء في تحويل واستلام أموال فيما بينهم، فضلاً عن إمكانية سداد جميع الخدمات الأخرى عبر فودافون كاش مثل “الكهرباء، الماء، الإنترنت، مصاريف المدارس والجامعات”، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي توفرها الشركة أمام جميع المشتركين فيها.

طريقة تحويل فودافون كاش

هناك بعض الخطوات الهامة للقيام بتحويل الأموال من فودافون كاش واستلامها، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم إدخال كود #9*.

بعدها يتم اختيار خدمات فودافون كاش سواء تحويل أو استلام.

وعليه يُرجى القيام بكتابة الرقم الراغب في إرسال الأموال إليه.

تحديد المبلغ الراغب في تحويله أو إرساله.

ومن ثم يتم كتابة رقم المرور الخاص بالمحفظة.

الضغط مباشرة على زر “إرسال”.

وفي النهاية ستتمكن من إرسال المبلغ بنجاح.

تحويل فودافون كاش من التطبيق

من السهل كذلك القيام بتحويل الأموال عبر تطبيق أنا فودافون، كما في الخطوات الأتيه:-

يجب القيام بتثبت التطبيق “أنا فودافون”.

بعدها يتم إدخال كلمة المرور للدخول إلى الخدمات.

الضغط على خدمة “إرسال الأموال”.

بعد ذلك يجب القيام بكتابة رقم المراد إرساله.

وفي النهاية الضغط على أيقونة “تحويل الأموال”.

ويمكن كذلك القيام بالإستعلام عن مبلغ فودافون كاش ويكون ذلك إدخال كود *9*13#، وعليه يُرجى القيام بكتابة كلمة السر، ليتم إظهار القيمة الإجمالية التي هي على المحفظة.