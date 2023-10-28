كاك كتاكيتي صاوصاو… الفراخ خلعت جناحتها البلدي 110 ساسو ب85 بلبل والباقي 61 الفرخة البيضا بيضا يا حلاااوة

أسعار الفراخ في مصر تمثل أسعار الفراخ في مصر اهتمام آلاف المواطنين سواء من المستهلكين أو المربيين والمنتجين في التعرف على الأسعار الحقيقة بحسب أسعار التداول داخل البورصة، حيث تشهد الأسعار تغيراً كبيراً ما بين اللحظة والأخرى في ظل غلاء الأسعار والتقلبات المستمرة لعدد من العوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار بشكل دائم؛ لذلك دائماً ما يقوم الكثيرين بالبحث المستمر عن أسعار الفراخ بشكل يومي داخل السوق المحلي المصري لجميع أنواع الفراخ.

أسعار الفراخ في مصر

تشتمل أسعار الفراخ البيضاء في البورصة المصرية للدواجن على عدد كبير من الدواجن باختلاف أنواعها التي تأتي ما بين فراخ بيضاء، وفراخ ساسو، وفراخ بلدي وتكون أسعارها على النحو التالي:

لحوم الفراخ البيضاء بسعر 68 جنيه مصر لكل كيلو جرام، ولحم فراخ الساسو بسعر 85 جنيه لكل كيلو جرام، كما يأتي سعر الكيلو جرام من الفراخ البلدي 110 جنيه مصري، علاوة على أن سعر أمهات الفراخ البيضاء بسعر 61 جنيه لكل كيلو جرام، علماً بأن أسعار الفراخ في مصر متغيرة بشكل مستمر قابل للزيادة والنقصان ولكن بمعدلات نسبية لا تزيد كثيراً عن الأسعار المذكورة ولا تقل كثيراً عن المعروف خلال الفترة الأخيرة والذي أصبح من الأمور العادية المتعارف عليها للجميع مع ارتفاع الأسعار لجميع السلع الغذائية واللحوم وغيرها.

أسعار الكتاكيت في مصر اليوم

دائماً ما يبحث أصحاب المزارع والمربيين للفراخ ومنافذ بيع الدواجن والكتاكيت الصغيرة عن أسعار الكتاكيت للتعرف على الوقت المناسب للشراء، حيث يتم تحديث أسعار الكتاكيت بشكل يومي وفق أسعار بورصة الدواجن العمومية وهو ما يسمح لأصحاب مشاريع تربية الدواجن بالتعرف الدائم على أسعار الكتكوت الأبيض، وسعر الكتكوت الساسو، وسعر الكتكوت البلدي،

يأتي سعر الكتكوت الأبيض شركات عمر يوم واحد بسعر 26 جنيه وأعلى سعر له 31.5 جنيه داخل السوق المحلي، على أن يكون سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد 20 جنيه، وسعر الكتكوت الساسو بيور 21 جنيه، ويكون سعر الكتكوت الهجين عمر يوم واحد 14 جنيه، وكتكوت جيل ثاني عمر يوم واحد بسعر 16 جنيه، وكتكوت روز بيور عمر يوم واحد بسعر 16.5 جنيه.