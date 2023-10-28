ازاي تتفرج .. القنوات الناقلة نزال تايسون فيوري ضد فرانسيس نغانو المجانية

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لـ نزال تايسون فيوري ضد فرانسيس نغانو ، يترقب عشاق رياضة الفن النبيل في جميع أنحاء العالم، مواجهة العمالقة عندما يتنافس البريطاني تايسون فيوري مع الكاميروني قرانسيس نجانو، مساء يوم السبت ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

يعد فيوري صاحبا (34 عاما) من أفضل الملاكمين في التاريخ، وهو المرشح الأولى للفوز في هذه المباراة، وخاصة أنها مباراة غير مهنية.

من المتوقع أن تحضر هذه المباراة العديد من الشخصيات المشهورة في عالم الرياضة والفن من بين هؤلاء، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف نادي النصر السعودي كما من المتوقع حضور الملاكمين البريطاني أمير خان والفيليبيني ماني باكياو بالإضافة إلى ذلك، ستتواجد العديد من الفنانين، بما في ذلك الرابر الأمريكي إمينيم.

بعد هذه المباراة مباشرة، يبدأ البريطاني تايسون فيوري الاستعداد لمواجهة الأوكراني أولكسندر أوسيك في نزال يتنافسان فيه على لقب الوزن الثقيل حيث خاض فيوري أربعة وثلاثين نزالا، وحقق تعادلا واحدا أمام الأمريكي ديونتاي وايلدر.

قد خاض الوحش الكاميروني فرانسيس نجانو عشرين نزالا في مجال الفنون القتالية المختلطة، وتمكن من الفوز في سبعة عشر نزالا وخسر ثلاثة مواجهات.

تبدأ العروض اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، علما بأن المباراة الرئيسية بين فيوري ونغانو ستكون حوالي الساعة 11:40 مساء، أو قليلا قبل منتصف الليل.

ما موعد نزال تايسون فيوري و نغانو

في التالي سوف نذكر لكم موعد نزال فرانسيس نغانو ضد تايسون فيوري:

الساعة 16:00 بتوقيت المغرب وغرينتش.

الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسودان.

أيضًا الساعة 17:00 بتوقيت تونس والجزائر.

الساعة 19:00 بتوقيت السعودية قطر البحرين والكويت.

القنوات الناقلة نزال تايسون فيوري ضد فرانسيس

BT Sport Box Office.

Ssc HD.

قناة السعودية الرياضية.

MBC ACTION.

شاهد النزال علي الرابط التالي.