هـسُة نتائج القبول المركزي 2023 في العراق

نتائج القبول المركزي 2023 في الجامعات العراقية أعلنت الجامعة الحكومية بالعراق عن إقتراب موعد الإعلان لنتائج القبول المركزي للعام الجديد 2023/2024 لجميع التخصصات، حيث توفر الحكومة العراقية الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم في الجامعات العراقية ويتم من خلاله أيضا معرفة نتيجة القبول المركزي للطلاب والطالبات، لذلك نوفر لكم من خلال مقالنا هذا الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة طريقة التسجيل بالموقع وكل ما يخص هذا الموضوع.

نتائج القبول المركزي 2023 في الجامعات العراقية

نقدم لكم من نتائج القبول المركزي بالجامعات الحكومية بالعراق والتي ينتظرها الكثير من الطلاب في الوقت الحالي حيث يتم البحث عن النتائج بهذه الفترة من جميع الطلاب لذلك تم قبول النتائج الأتية:

بداية تم تقبول عدد كبير من الطلاب بالعراق بالجامعات العراقية وهو 205.486 طالب وطالبة تم قبولهم جميعا بالجامعات الحكومية لعام 2024 وتم توزيعها على التخصصات، وهي الطلاب المقبولين بكليات الطب بنسبة %99.29 ويكن عدد الطلاب المقبولين بكلية الطب حوالي 7,749 طالب وطالبة، أما بالنسبة لكلية الهندسة الحكومية العراقية تم القبول بها 23.162 طالب وطالبة، وتم قبول 25.690 طالب وطالبة بكليات العلوم بالعراق أما عدد الطلاب المقبولين بكليات القانون حوالي 3.571 طالب وطالبة، وكليات الإدارة والإقتصاد تقبل 18.041 طالب وطالبة، وهذه التقسيمات تم تقسيمها على حسب مجموع كل طالب وتم توزيعها على جميع التخصصات بالكليات والجامعات الحكومية بالعراق.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالعراق

\من المتوقع أن تظهر نتائج القبول بداية شهر نوفمبر القادم 2023 لذلك توفر الحكومة العراقية الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم بالقبول بالجامعات الذي تم من خلاله التقديم، وهو نفس الموقع الذي يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج القبول بالكليات الحكومية العراقية بالطريقة الأتية:

إدخل إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ومن خلاله قم بالبحث عن أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي، إدخل الأسم الرباعي بالكامل وإضافة رقم الجلوس الخاص بك وإستعلم عن القسم الخاص بك سواء علمي أو أدبي، ثم إضغط على زر الاستعلام إنتظر قليلا حتى يكتمل البحث وفي دقائق معدودة سوف تظهر لك النتيجة والكلية التي تم قبولك بها بالعراق إحفظ النتيجة للعودة لها مرة أخرى.