تعالى أعرف الحدوتة بالكامل.. مقدم شقق الإسكان الاجتماعي كام// اسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2023

مقدم شقق الاسكان الاجتماعي كام من أكثر الموضوعات التي يتساءل عنها عدد كبير من المواطنين في الآونة الأخيرة تزامنا مع اقتراب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن الدعم المقدم من التمويل العقاري في الفترة القادمة، وطرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023 في الإعلان رقم 18 لحفظ الشقق في عدد من المدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، لذلك سوف نعرض لكم موعد الإعلان عن شقق الاسكان الاجتماعي وأسعارها بالتفاصيل.

مقدم شقق الإسكان الاجتماعي كام

مقدم شقق الإسكان الاجتماعي كام، صندوق الإسكان الاجتماعي قد بدأ في تسليم عدد من الشقق الإسكانية وتم الإعلان سابقا حيث يتوقع أن يكون موعد فتح شقق الإعلام 18 خلال نهاية العام الحالي هو أول شهر من سنة، 2024 وسوف تكون الشقق لمحدودي الدخل، ويتوقع أن تكون مساحتها 75 م بمقدم 15000 جنيه بمساحة 90م بمقدم 22 ألف جنيه ويتم السداد الباقي على 10% عند الاستلام، وتقسيط 90% من الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

اسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2023

بعد الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18 والتي تختلف أسعارها تبعا لمساحة الوحدة السكنية حيث يتم دفع 10% وتقسيط الباقي على 30 سنة، ولكن ذلك ببعض الشروط وهي كالتالي: