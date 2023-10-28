exams.moe.gov.jo لينك تسجيل التكميلي في الأردن 2023 امتحان شهادة الثانوية الأردنية

يعتبر التسجيل التكميلي في الأردن لإمتحانات الثانوية العامة من أهم المواضيع التي تُشغل بال العديد من الطلبة والطالبات داخل جميع المحافظات الأردنية، وذلك من أجل معرفة أدائهم الأكاديمي أو الدراسي، بما يُحسن من درجات الطلاب والعمل عبر التسجيل التكميلي الأردني.

طريقة التسجيل التكميلي في الأردن 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالتسجيل في التكميلي الأردني، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

الضغط على زر “إنشاء حساب”.

بعد ذلك يتم القيام بإدخال المعلومات الخاصة بالطالب أو الطالبة.

وعليه يتم الموافقة على كافة الشروط.

اختيار الموعد والتاريخ المناسب والملائم.

مراجعة البيانات واكمال كافة البيانات الناقصة.

ليتم في النهاية الضغط على زر “تأكيد الطلب”.

شروط التسجيل التكميلي في الأردن

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في التكميلي الأردني، كما يلي:-

لابد على جميع الطلبة والطالبات قد أدوا اختبارات الثانوية العامة.

يجب أن تكون النتائج السابقة غير مرضية كما تحددها وزارة التربية والتعليم.

الإمتناع عن جميع التلاعب في النتائج وكذلك حالات الغش.

التسجيل التكميلي الان

يمنح التسجيل التكميلي فرصة لجميع الطلبة والطالبات للعمل على تحسين أدائهم في الدرجات التي حصلوا عليها في النتائج السابقة، فضلاً عن إعطاءهم فرصة للنجاح والعمل على تطوير مستقبلهم الأكاديمي، ويكون ذلك بإتباع جميع الإرشادات التي تفرضها وزارة التربية والتعليم.