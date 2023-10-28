لو فيك مؤهل متوسط- أو عالي شركة الطيران تعلن وظائف شاغرة مرتب 13000 يعني هتطير فوق السحاب وقدم دلوقتي بدون خبرة

وظائف شركة الطيران توفر شركة الطيران من حين لأخر وظائف خالية لذلك هناك سباب يسئلون عن حقيقة هذه الوظائف وهل هي متوقرة بالفعل، لذلك أعلنت شركة مصر للطيران عن حاجتها لموظفين جدد في تخصصات مختلفة مثل مشرف طيران ومشرف شحن وغيرها من الوظائف الخالية، التي سون نعلن عنها من خلال مقالنا هذا ولا تحدد الشركة الوظائف للشباب فقط بلى هي تستقبل الفتيات أيضا ولكن بشروط معينة.

الوظائف المتوفرة بشركة الطيران والشروط

أعلنت شركة الطيران عن الإستعداد الكامل لقبول موظفين جدد من الشباب والفتيات، للتقديم على الوظائف الخالية بالشركة والتي هي بحاجتها الآن، ومن هذه الوظائف هي تحتاج منهدس صيانة ومهندس عمارة ومهندس إتصالات أما بالنسبة للشروط المطلوبة بالوظيفة تكون فيما يلي:

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 35 عاما كما يجب أن يكون طول المتقدم أكثر من 160 سم، ويكون الوزن مناسب جدا مع الطول ويكون ذات الجنسية المصرية، وأن يكون من محافظة القاهرة الكبرى ومقيم بها بشكل دائم كما يجب أن يكون مثبت ببطاقته الشخصية محل الإقامة بالقاهرة، وأن يكون لديه الخبرة في قراءة اللغة الإنجليزية والتكلم بها بصورة جيدة، إضافة إلى إجتياز الإختبار التي تحدده الشركة وأن يمتلك الخبرة في المجال الذي يحدد العمل به، ويشترط أن يكن قد إنتهى من الخدمة العسكرية ويقدم الإثبات لذلك ولا تقل درجة الأخلاق بشهادة الإثبات عن جيد جدا وإن تم الإعفاء عنه من التربية العسكرية، ينبغي عليه أن يطبق كل اللوائح والقوانين التب تخص الشركة ولا ينبغي أن يقوم بالتقديم بأكثر من وظيفة يقدم على وظيفة واحدة تناسبه.

طريقة التقديم على وظائف شركة الطيران المصرية

يسأل الكثير من الشباب على كيفية التقديم على الوظائف الخالية بشركة الطيران المصرية، لذلك يمكنك التقديم بشكل بسيط من خلال أن تنتقل للإدارة العامة للتوظيف بقطاع الموارد البشرية، التي توجد بالمبنى الجنوبي للمبنى الإداري لشركة الطيران المصرية فيجب على المتقدم أن يكون به كافة الشروط المطلوبة، لكي يتم قبوله بالوظيفة فهذه الوظائف يتمناها الكثير من الشباب لإنها تكون بمرتبات مجزية ويحصل الموظف بها على حوافز وتأمينات صحية وإجتماعية فهي فرصة جيدة للشباب.