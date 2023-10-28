كشوفات pdf رابط نتائج اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي عبر الموقع الرسمي للوزارة 2023

يرغب العديد من الطلاب تحميل كشوفات pdf للتعرف على نتائج اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي عبر الموقع الرسمي للوزارة حيث يبحث العديد على اسماء المقبولين لدى وزارة الدفاع العراقية وهم من بين المتقدمين للالتحاق بالجيش العراقي، وسوف نوضح اليوم كيفية الاستفسار بسرعة عنهم وما هي نتائج القبول في صفوف الجيش العراقي.

كشوفات pdf رابط نتائج اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي 2023

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023 في صفوف الجيش العراقي، وهو من الأمور المهمة التي يبحث عنها الجميع حالياً، ويتم ذلك من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

يجب في البداية فتح الموقع الرسمي التابع إلى وزارة الدفاع العراقية.

ابحث عن قسم الاستعلام عن أسماء المقبولين في صفوف الجيش العراقي.

يجب عليك إدخال معلومات شخصية مهمة مثل رقم التسجيل أو رقم التعريف الشخصي.

انتظر حتى يتم تحميل القائمة وعرضها.

يمكنك تحميل القائمة والبحث المستمر عن اسمك فيها.

شروط القبول في وزارة الدفاع بصفة جندي

في البداية لأسماء المقبولة لدى وزارة الدفاع فستعتبر جندياً في عام 2023، وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها بعد القبول، ويجب أن تكون وفق ما يلي: