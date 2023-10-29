أصحاب المعاشات اغتنوا من الفلوس.. صرف المعاش بزيادة 20%+ زيادة المعاشات 2023

صرف المعاش بزيادة 20% من الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير من الأفراد تزامنًا مع موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 وموافقة مجلس النواب على قرار زيادة المعاشات، واضافة القيمة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين وإعانة المواطن على أعباء الحياة ورفع مستوى معيشته، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة وزيادة المعاشات.

صرف المعاش بزيادة 20%

صرف المعاش بزيادة 20%، تبعا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الخاص بصرف المعاشات فإن الصرف يكون في أول يوم من كل شهر، لذلك فمن المقرر أن يتم صرف معاشات نوفمبر يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، ويستمر الصرف على ستة أيام، لذلك اللواء جمال عوض العيسى قد أوضح أن صرف المنحة الاستثنائية سوف يتم صرفها في معاشات شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر والتي تكون قيمتها 300 جنيه ويستفيد منها أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات 2023

تم زيادة المعاشات وذلك لإعانة المواطن على أعباء الحياة و مساعدتة على تكاليف المعيشة ومراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد، حيث تم تطبيق زيادات المعاشات بداية من شهر أكتوبر 2023 وذلك من ضمن زيادة المعاشات زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بداية من شهر أكتوبر أيضًا حتى يستطيع جميع المواطنين تلبية احتياجاتهم، وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن الصرف من خلال منافذ صرف المعاشات التي تتمثل في ماكينات الصراف العالي أو منافذ البريد وكذلك البنوك وخدمات فوري.