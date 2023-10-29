قيامة عثمان الحلقة 134 بدون حذف مترجمة وتردد القنوات الناقلة موت بوران وكشف السر

العديد من الأشخاص ممن يقوموا بمشاهدة المسلسلات التركية يتحرون البحث حول الموعد الذي سيتم فيه عرض المسلسل ويتسائلون عن الحلقة 134 لأن المسلسل قد نال إعجاب كبير جدا من الجمهور.

الإعلان الرسمي للحلقة 134 من مسلسل قيامة عثمان

من خلال حب الأشخاص لهذا المسلسل فسيتم عرض هذا المسلسل على عدة قنوات مثل قناة ATV التركية في أول شهر 11 وذلك في يوم الأربعاء وسيتم عرض المسلسل الساعة 8 مساءا ولكن سيكون غير مدبلج سيعرض باللهجة التركية ثم بعد ذلك يتم عرضه على قناة أخرى ولكن في اليوم التالي مباشرة ليوم الأربع وسيكون العرض الساعة 9 مساءا وهذه القناة هى قناة الفجر الجزائرية وستقوم بعرض المسلسل ولكن باللغة العربية.

الترددات الخاصة بالقنوات التي تقوم بنقل المسلسل

سيتم عرض المسلسل على القناة التركية ATV وسيكون المسلسل باللهجة التركية وذلك في أول شهر نوفمبر وفي اليوم التالي مباشرة وهو يوم الخميس سيتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية وسيكون المسلسل مترجم إلى اللهجة العربية.

التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية على قمر النايل سات

تردد القناة: .12034

معدل ترميز القناة: 27500.

نوع الاستقطاب : أفقي.

معامل التصحيح الخاص بالخطأ: 3/4.

التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية على قمر العرب سات

تردد القناة:11034.

معدل ترميز القناة: 27500.

نوع الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح الخاص بالخطأ: ⅚.

التردد الخاص بقناة ATV التركية على قمر النايل سات

تردد القناة:10796.

معدل ترميز القناة: 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح الخاص بالخطأ:⅚.

التردد الخاص بقناة ATV التركية على قمر العرب سات

تردد القناة: 12692

معدل ترميز القناة: 27500

نوع الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح الخاص بالخطأ: ⅚.