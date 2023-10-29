اسم الفائزة الجديدة بـ 100 ألف دولار في مسابقة الحلم خلال شهر أكتوبر 2023

ضجت مواقع البحث بكثرة عن اسم الفائزة الجديدة بـ 100 ألف دولار في مسابقة الحلم، حيث أعلن الصحفي مصطفى الآغا مساء أمس عن الفائزة التي فازت بجائزة 100 ألف دولار أمريكي، حيث اتصل الصحفي الشهير مصطفى الآغا بعدة متسابقين منذ يوم 26 أكتوبر، ولكنه كلما اتصل على متسابق أغلق الخط دون أن يُدرك أنه على أعتاب الفوز بجائزة 100 ألف دولار أمريكي، لكن هناك متسابقة أغلقت المكالمة، ولكنها سرعان ما اتصلت بإدارة المسابقة سريعا، لُتصبح هي الفائزة بجائزة مائة ألف دولار أمريكي.

ما هي مسابقة الحلم

مسابقة الحلم هي منافسة تفاعلية يشارك فيها عدد كبير من المتسابقين بهدف الفوز بجوائز سخية تقدمها منظمي المسابقة، حيث يُمكن للمشاركين المشاركة في مسابقة الحلم من خلال ثلاث طرق رئيسية تعلنها المسابقة نفسها، ويمكن للمشاركين إما إرسال كلمة “حلم” من هواتفهم إلى الرقم المخصص لبلدهم، أو استخدام تطبيق مسابقة الحلم المخصص، أو زيارة موقع المسابقة على الإنترنت، ويتوقف السعر الذي يجب دفعه للمشاركة على قواعد المسابقة وتعليماتها لكل دولة.

بعد التسجيل في المسابقة، يصبح لديك فرصة للمشاركة في العديد من السحوبات الكبيرة التي تنظمها المسابقة، وبعض العروض تشمل فرصة للمشاركة في ثلاث سحوبات مختلفة من خلال مشاركة واحدة فقط، مما يزيد من فرصك للفوز بجوائز قيمة.

اسم الفائزة الجديدة بـ 100 ألف دولار في مسابقة الحلم

أعلن الصحفي مصطفى الآغا عن المتسابقة الفائزة بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم خلال شهر أكتوبر، وهذه الفائزة هي رجاء أحمد حمود، حيث فازت بـ مائة ألف دولار في برنامج الحلم في شهر أكتوبر لعام 2023.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم بأكثر من طريقة، حيث يمكنك الاشتراك عن طريق الرسائل النصية، حيث يمكنك إرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” أو ما يعادلها بلغتك (مثل “Dream” أو “Reve”) إلى الرقم المخصص لبلدك، وبعد ذلك ستتعين عليك الإجابة على سؤال محدد بشكل صحيح للمشاركة في مسابقة الحلم ودخول السحب على الجوائز القيمة التي تقدمها إدارة المسابقة.

يمكن أيضًا الاشتراك من خلال تحميل تطبيق مسابقة الحلم على هاتفك، ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك وتقديم البيانات المطلوبة، وستحصل على عملات رقمية داخل التطبيق، ويمكنك استخدامها للمشاركة في المسابقة وزيادة فرصك في الفوز بالجوائز.