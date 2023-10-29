بشرى سارة للموظفين.. الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص+ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من الموضوعات التي تناولتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاجتماعية، فقط أوضحت أن زيادة الحد الادنى لرواتب الموظفين في القطاعات الخاصة 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، بالإضافة إلى أنها حددت العلاوة الدورية السنوية وهي لا تقل عن 3% من أجل الاشتراك التأميني لتكون 200 جنيه بدلًا من 100 جنيه كحد أدنى، وهذه القرارات سوف تطبق من شهر يناير 2024 القادم بدون أي استثناءات.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

جاء قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاعات الخاصة لمواكبة التحديات الاقتصادية والظروف الحالية للبلاد ومساعدة الموظف على تخطي أعباء الحياة، حيث أكد أعضاء المجلس على أن الحكومة وأصحاب الأعمال وجميع أطراف العمل حريصين على تطبيق مبادئ العدالة والتوازن في العمل لتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي وذلك للحفاظ على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم وصناعة بيئة مطابقة للمعايير الدولية والمحلية، وهذا ما جاء ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن قرارات بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات العامة لتكون 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وهذا قرار سوف يتم تطبيقه اعتبارا من شهر أكتوبر 2023، وجاءت هذه القرارات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بالإضافة إلى قرار الإعفاء الضريبي وزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات ومضاعفة المنحة لتكون 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية.