بث مباشر .. Live مشاهدة نزال تايسون فيوري ضد فرانسيس نغانو

مشاهدة نزال تايسون فيوري ضد فرانسيس نغانو بث مباشر زاد اهتمام الناس في الساعات الأخيرة بالبحث عن موعد نزال تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، الذي من المقرر أن يقام في الرياض. هذا النزال ينتظره محبي الملاكمة حول العالم بشغف نظرا لأنه يجمع بين الملاكمين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، اللذان يحظيان بشعبية كبيرة في عالم الملاكمة.

موعد نزال تايسون فيوري وفرانسيس نغانو

نزال تايسون فيوري ضد فرانسيس نغانو يلاشوت حصري يوتيوب تنطلق مباراة بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو في إطار فعاليات موسم الرياض يوم السبت الموافق 28 أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات.

من هو الملاكم تايسون فيوري

تعتبر تايسون فيوري، الملاكم البريطاني، واحدا من أكثر المتفوقين في الأعوام الأخيرة. فهو يتمتع بسجل حافل بالإنجازات والألقاب، إذ يبلغ من العمر 34 عاما وشارك في 34 مباراة منذ بداية مشواره في عام 2008 دون أي هزيمة.

يعتبر فيوري من المعجبين بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، حيث التقيا معا في السعودية، وأكد الملاكم للأسطورة البرتغالية أنه هو أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق.

من هو الملاكم فرانسيس نغانو

تحدى فرانسيس الذي يحمل الجنسية الكاميرونية والفرنسية، لتحقيق حلمه في أن يصبح ملاكما، مواجهة عائلته المعارضة، وهذا الأمر أدى إلى انقطاعه عن ممارسة الملاكمة المحترفة لفترة من الوقت، ولكن عندما التقى بفرناند لوبيز مصنع الفنون القتالية المختلطة، بدأت مسيرته المهنية حيث خاض 20 مباراة وفاز في 17 منها وتعرض للهزيمة في 3.

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