لذوي الهمم.. أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة+ الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة كثيرة توفرها وزارة التضامن لاستخراج البطاقة لذوي الإعاقة، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أوضحت الدليل بأماكن تواجد حمله «هنوصلك» فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وهذه الحملة خاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة، لذلك العديد يرغب في معرفة تفاصيل وأماكن استخراج بطاقة الخدمات للاستفادة بما تقدمه من مساعدة لذوي الهمم.

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بعد إطلاق حملة هنوصلك والتي تهدف إلى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ومعرفة أماكن استخراجها، نشير إلى أنها تكون في جميع المحافظات على النحو التالي:

مركز أبو صير في محافظة الإسماعيلية.

مركز دار السلام في محافظه سوهاج.

مركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية.

مركز كبريت البحارة في محافظة السويس.

مركز شبين ومنوف في محافظة المنوفية.

مركز شبين القناطر وقليوب في محافظة القليوبية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وزارة التضامن أعلنت عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الاعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنها أوضحت كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال رابط الوزارة بالخطوات التالية: