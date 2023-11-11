خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال بمنصة الضمان الإجتماعي في المملكة 1445

تعتبر منصة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها المواطنون للوصول إلى خدماتها المختلفة ومن بين هذه الخدمات، نجد تعديل رقم الهاتف الجوال، والذي يعتبر أمرًا ضروريًّا في حال حدث تغيير في رقم الهاتف الجوال الحالي في هذه المقالة، سنتناول خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال بمنصة الضمان الاجتماعي في المملكة، مما يسهل على المستفيدين الاستفادة من الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد 1445

للتسجيل في الضمان الاجتماعي لعام 1445 هـ، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة منصة الضمان الاجتماعي.

اضغط على زر “تسجيل جديد” لإنشاء حساب جديد.

قُم بإدخال المعلومات المطلوبة بدقة كمستخدم جديد.

اطلع على الشروط والأحكام واضغط على زر “موافق”.

اضغط على زر “تسجيل” لإكمال عملية التسجيل.

ستُرسل لك رسالة نصية تحتوي على كود التحقق.

أدخل كود التحقق واضغط على زر “توثيق”.

قُم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

اضغط على زر “تسجيل الدخول” للدخول إلى حسابك.

يُمكنك أيضاً تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

أدخل الملف الموحد بدقة.

اضغط على زر “حفظ” لاستكمال عملية التسجيل.

خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال

بعد التحقق من الهوية، سيتم تحويل المستخدم إلى صفحة تعديل رقم الهاتف الجوال: