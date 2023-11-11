تعتبر كلية فهد الأمنية في المملكة السعودية إحدى أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة في تأهيل الشباب للانضمام إلى جهاز الأمن الوطني، بفضل دورها الحيوي في تطوير وتنمية مجالات الأمن والسلامة، تعد الكلية وجهة مثالية لخريجي الثانوية الراغبين في متابعة مسار مهني ناجح في هذا المجال، تتيح الكلية فرصة رائعة للشباب السعودي للحصول على تعليم عالي الجودة وتدريب عملي متخصص يمهد الطريق لهم للانخراط في القوات الأمنية في هذه المقالة، سنستعرض شروط وكيفية التسجيل في كلية فهد الأمنية لخريجي الثانوية في المملكة السعودية.

شروط الالتحاق بكلية فهد الأمنية

للحصول على فرصة التسجيل في كلية فهد الأمنية في المملكة العربية السعودية، هناك بعض الشروط التي يجب توفرها:

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

يجب أن يكون لدى المتقدم سمعة حسنة وسيرة ذاتية جيدة، وأن يكون خاليًا من الإدانات في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة.

يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من غير سعودية.

يجب على المتقدم أن يجتاز اختبار القدرات بنجاح بدرجة لا تقل عن 70%.

يُشترط أن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 65% في اختبار التحصيلي.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني).

يجب على المتقدم أن يكون خريجًا لهذا العام 1444 انتظام نهاري.

يجب أن لا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 80%.

يلزم معادلة شهادة الثانوية للخريجين الذين حصلوا عليها خارج المملكة من قبل وزارة التعليم.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن ويكون المتقدم لائقًا طبيًا.

يجب ألا يكون المتقدم مطرودًا من أي كليات أو معاهد عسكرية لأي سبب.

يجب على المتقدم أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وجميع الاختبارات الأخرى.

بتحقيق هذه الشروط، يُمكن للمتقدم التقديم للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية.

طريقة التسجيل في كلية فهد الأمنية

خطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية: