شروط مساهمة سند للزواج من الأمير محمد بن سلمان وكيفية الحصول على 20 ألف ريال سعودي

في ضوء التطورات الحديثة في المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030، تقدم الحكومة السعودية فرصًا عديدة لتحقيق الرفاه والاستقرار للشباب ومن بين هذه الفرص تأتي مبادرة سند، التي تهدف إلى دعم الشباب في مصاريف الزواج وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم، يسعى الكثيرون للتعرف على شروط مساهمة سند للزواج من الأمير محمد بن سلمان وكيفية الحصول على مبلغ 20 ألف ريال سعودي في هذه المقالة، سنستعرض تفاصيل هذه الشروط وكيفية الاستفادة من هذه المساهمة.

الشروط المطلوبة للإستفادة من مساهمة سند

للحصول على مساهمة سند للزواج من الأمير محمد بن سلمان والحصول على 20 ألف ريال سعودي، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها:

يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية.

يشترط أن تكون الزوجة سعودية.

يجب أن يكون عمر الزوج بين 21 و40 عامًا.

يجب أن يكون هذا الزواج هو الأول للرجل.

يتطلب أن يكون الزوج والزوجة حاصلين على الثانوية العامة على الأقل.

يشترط عدم تجاوز الدخل الشهري للزوج 4 آلاف ريال سعودي.

يجب ألّا يزيد مبلغ المهر عن خمسين ألف ريال سعودي.

يجب إتمام دورة الوعي المالي.

يشترط اجتياز دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60%.

باستيفاء هذه الشروط، يمكن للزواج التقديم لبرنامج سند محمد بن سلمان والاستفادة من الدعم المالي المقدم.

كيفية التقديم للحصول على مساهمة سند