أخبار السعودية
شروط مساهمة سند للزواج من الأمير محمد بن سلمان وكيفية الحصول على 20 ألف ريال سعودي
شروط مساهمة سند للزواج من الأمير محمد بن سلمان وكيفية الحصول على 20 ألف ريال سعودي
في ضوء التطورات الحديثة في المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030، تقدم الحكومة السعودية فرصًا عديدة لتحقيق الرفاه والاستقرار للشباب ومن بين هذه الفرص تأتي مبادرة سند، التي تهدف إلى دعم الشباب في مصاريف الزواج وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم، يسعى الكثيرون للتعرف على شروط مساهمة سند للزواج من الأمير محمد بن سلمان وكيفية الحصول على مبلغ 20 ألف ريال سعودي في هذه المقالة، سنستعرض تفاصيل هذه الشروط وكيفية الاستفادة من هذه المساهمة.
الشروط المطلوبة للإستفادة من مساهمة سند
للحصول على مساهمة سند للزواج من الأمير محمد بن سلمان والحصول على 20 ألف ريال سعودي، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها:
- يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية.
- يشترط أن تكون الزوجة سعودية.
- يجب أن يكون عمر الزوج بين 21 و40 عامًا.
- يجب أن يكون هذا الزواج هو الأول للرجل.
- يتطلب أن يكون الزوج والزوجة حاصلين على الثانوية العامة على الأقل.
- يشترط عدم تجاوز الدخل الشهري للزوج 4 آلاف ريال سعودي.
- يجب ألّا يزيد مبلغ المهر عن خمسين ألف ريال سعودي.
- يجب إتمام دورة الوعي المالي.
- يشترط اجتياز دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60%.
- باستيفاء هذه الشروط، يمكن للزواج التقديم لبرنامج سند محمد بن سلمان والاستفادة من الدعم المالي المقدم.
كيفية التقديم للحصول على مساهمة سند
- للتقديم للحصول على مساهمة سند يمكن للمتقدمين زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة سند وتعبئة استمارة التسجيل.
- يجب تزويد الاستمارة بالمعلومات الشخصية والمستندات المطلوبة، مثل صورة الهوية وشهادة عدم الزواج وشهادة الدخل الشهري.
- بعد تقديم الطلب، سيتم دراسته وتقييمه من قبل الجهات المعنية.
- تقييم الطلبات وصرف المبلغ، بعد استلام الطلبات، سيتم تقييمها من قبل لجنة مختصة وفقًا للشروط المحددة.
- ستتم دراسة المستندات المقدمة والتحقق من صحة المعلومات، في حال تأكيد الاستحقاق، سيتم صرف المبلغ المطلوب وإيداعه في حساب المتقدم.
- يجب ملاحظة أن المبلغ المقدم هو قرض وليس هبة، وعليه يجب سداده في غضون فترة زمنية محددة، يتم تحديد طريقة وجدولة السداد وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
- استخدام المساهمة في تكاليف الزواج، يمكن استخدام المبلغ المساهمة في تغطية تكاليف الزواج المختلفة.