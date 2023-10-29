للمقبلين على الزواج.. رفع سعر الذهب في السوق المصري// أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

رفع سعر الذهب في السوق المصري بمعدل 440 جنيه الآن في منتصف تعاملات الصاغة، حيث أن عيار 21 سجل الآن زيادة 55 جنيه بينما عيار 24 سجل زيادة 62 جنيه، وسجل عيار 18 زيادة 47 جنيه، بالإضافة إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل زيادة 440 جنيه، حيث ينشغل عدد كبير من الأشخاص بمعرفة أسعار الذهب يوميًا ومتابعتها خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته فيها الآونة الأخيرة وأصبح من أكثر العناوين بحثًا.

رفع سعر الذهب في السوق المصري

سوف نعرض لكم أسعار الذهب اليوم في السوق المصري وهي كالتالي:

سعر عيار 24 اليوم بلغ 2949 جنيه.

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 بمنتصف تعاملات الثقة ليكون 2565 جنيه حيث بلغت الزيادة 55 جنيه على الجرام الواحد في بداية التعاملات الصباحية.

وسعر الذهب عيار 18 اليوم سجل زياده 47 جنيه ليصبح سعره 2199 جنيه.

وبلغ سعر الجرام اليوم للذهب عيار 14 بقيمة 1720 جنيه.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب 20520 وقد ارتفع بنسبة 440 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ارتفع سعر عيار الذهب 21 بالمصنعية حيث أنه من أكثر أنواع الذهب استخدامًا خاصة في بعض محافظات القاهرة والصعيد، حيث يباع بالمصنعية في جميع محلات الصاغة بتعاملات صباح اليوم بقيمة 2575 جنيه للشراء، ويجب الإشارة إلى أن المصنعية هي القيمة المالية التي يقوم التجار بإضافتها إلى السعر الرسمي والتي بدورها تختلف من مكان إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.