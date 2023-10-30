كيفية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة عبر منصة أبشر

تعدَّ منصة أبشر إحدى المنصات الحكومية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث توفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة ومن بين هذه الخدمات التي يوفرها أبشر، تأشيرة الخروج والعودة التي تسمح للمقيمين بمغادرة المملكة والعودة إليها بسهولة في هذه المقالة، سنتعرف على كيفية استعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة عبر منصة أبشر.

ما هي تأشيرة الخروج والعودة

تأشيرة الخروج والعودة هي تصريح يسمح بمغادرة المملكة العربية السعودية والعودة إليها للمقيمين.

تُعتبر هذه التأشيرة ضرورية للمقيمين الذين يرغبون في السفر خارج المملكة لفترة مؤقتة، سواءً لأغراض العمل أو التعليم أو السياحة.

الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر

للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعوده برقم الإقامة يجب إتباع عدد من الخطوات وهي على الشكل الأتي:

قم بزيارة موقع أبشر على الإنترنت وقم بفتحه في متصفح الويب الخاص بك.

تسجيل الدخول إلى حسابك بعد الوصول إلى موقع أبشر، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، إذا لم يكن لديك حساب بعد، فيمكنك إنشاء حساب جديد بسهولة.

اختيار الخدمة بمجرد تسجيل الدخول، ستظهر قائمة بالخدمات المتاحة في منصة أبشر، قم بالبحث عن خدمة “تأشيرة الخروج والعودة” واخترها.

إدخال رقم الإقامة بعد اختيار خدمة تأشيرة الخروج والعودة، سيُطلب منك إدخال رقم الإقامة الخاص بك، قم بإدخال الرقم بدقة واضغط على زر “استعلام”.

استعراض التأشيرة بعد إجراء الاستعلام، سيتم عرض معلومات التأشيرة الخاصة بك، مثل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة وعدد المرات المسموح بها للسفر ومدة الإقامة المسموحة خارج المملكة، يجب عليك التحقق من هذه المعلومات بعناية لضمان صحة وسلامة سفرك.

استخدام خدمات أبشر الأخرى

لا تقتصر منصة أبشر على خدمة استعلام تأشيرة الخروج والعودة فحسب، بل تقدم أيضًا العديد من الخدمات الأخرى المفيدة للمقيمين في المملكة.

بإمكانك استخدام أبشر لتجديد إقامتك، إصدار تأشيرة دخول للزائرين، الاستعلام عن حالة طلب الجواز، وغيرها من الخدمات الحكومية الأساسية.

منصة أبشر تُعتبر واحدة من أهم المنصات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث توفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمقيمين والمواطنين.

بفضل خدمة تأشيرة الخروج والعودة، يُمكن للمقيمين الاستعلام عن تفاصيل تأشيرتهم بسهولة ويسر.