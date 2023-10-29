Pdf..الان ظهرت نتائج القبول المركزي 2024 معدلات القبول بالرقم الامتحاني في عموم المحافظات

نتائج القبول المركزي في العراق لعام 2023 هي أحد أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطنون في العراق حاليً والتي من المتوقع ان تعلنها وزارة التربية العراقية اليوم ، و بعد اجتياز مرحلة التعليم الثانوي، يتم قبول الطلاب في الجامعات و يسعى عدد كبير من الطلاب للنجاح في هذه المرحلة الدراسية المهمة في حياتهم ، أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج القبول المركزي ستصدر في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2023ً و يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته عبر إدخال اسمه ورقم امتحانه الشخصي.

تحميل نتائج القبول المركزي العراق بصيغة PDF

يتم نشر جميع نتائج القبول المركزي في العراق على الموقع الرسمي المتاح على الإنترنت. يُعد موقع “نتائجنا” من أهم المصادر التي توفر النتائج للطلاب مجانًا، وخاصة في هذه الفترة الصعبة. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق عن قبول أكثر من 205,486 طالب وطالبة جدد في الجامعات العراقية و تم توزيع الطلاب على عدد كبير من التخصصات ويُشير مصادرنا الخاصة إلى أن سبب نشر النتائج على الإنترنت هو تيسير الوصول إليها للجميع وتوفير الوقت والجهد أيضًا.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في العراق

يمكنك الحصول على نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية للعام الدراسي 2023-2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي في العراق من هنااا.

2. ابحث عن قسم الاستعلام عن نتائج القبول المركزي.

3. قم بإدخال اسمك الرباعي بالشكل الصحيح.

4. أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

5. حدد القسم الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجته، سواء كان القسم الأدبي أو القسم العلمي.

6. اضغط على زر “الاستعلام” أو “البحث” وانتظر ظهور النتائج.