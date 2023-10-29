الان هنا … رابط نتائج القبول المركزي 2023-2024 في جميع الجامعات العراقية mohesr.giv.iq الرسمي للطلاب

يشهد العراق، في جميع مدنه، انشغالًا كبيرًا لدى الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني. وتلبيةً لهذا الاهتمام، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإعلان تخصيص رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاطلاع على معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية. وبالفعل، بدأت عمليات البحث في هذه المعلومات تتزايد بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة.

معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023

نحرص دائمًا على تقديم أهم التفاصيل المتعلقة بمعدلات القبول في المعاهد والجامعات العراقية عبر موقعنا. وقد عملت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية على نشر دليل رسمي على موقعها الرسمي يحتوي على كافة التفاصيل الهامة المتعلقة بمعدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية. من المتوقع أن تفتح الوزارة باب التسجيل للالتحاق بالجامعات والمعاهد في نفس الوقت الذي يتم فيه إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، والتي سجلت نسبة نجاح عالية.

معدلات القبول المركزي للعام الدراسي 2024 بالعراق

تختلف معدلات القبول في الكليات العراقية وفقًا للتخصصات المختلفة. فمثلاً، يصل معدل القبول في كلية الطب إلى 92٪، بينما يبلغ معدل القبول في كلية القانون وكلية الاقتصاد وكلية الإدارة والاقتصاد 50٪. وفيما يتعلق بكلية طب الأسنان، يصل معدل القبول إلى 91٪، وفي كلية الصيدلة يصل إلى 90٪ أما فيما يتعلق بكلية علوم الحاسبات وكلية التكنولوجيا الحيوية، فإن معدل القبول يبلغ 65٪.

رابط الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية

يُمكن للطلاب الاطلاع على معدلات القبول في الجامعات العراقية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً: يجب على الطالب دخول الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي العراقية.

ثانياً: اختيار الخيار المتعلق بالطلاب من بين الخيارات المتاحة.

ثالثاً: ستظهر أمام الطالب العديد من الخيارات. عليه اختيار خيار “دليل الطالب للقبول في المعاهد والجامعات”.

رابعاً: الضغط على أيقونة التحميل لتحميل الملف الدليل الذي يحتوي على معلومات معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية.