بالرقم القومي.. منحة 1000 جنيه من البريد بالبطاقة+ خدمات مكتب البريد

منحة 1000 جنيه من البريد بالبطاقة من الموضوعات التي تداولها عدد كبير من الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة، حيث تم انتشار عدة روابط إلكترونية تنسب إلى البريد المصري وتزعم الحصول على مكافأة بنحو 1000 جنيه لحاملي بطاقة الرقم القومي، لذلك ازداد البحث عن حقيقة هذا الخبر للحصول على المبلغ من قبل العديد من المواطنين، لذلك فإن الهيئة القومية للبريد قد تدخلت وأعلنت عن أخبار هامة تخص صرف منحة 1000 جنيه للمواطنين سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية.

منحة 1000 جنيه من البريد بالبطاقة

الهيئة القومية للبريد قد أعلنت أنه لا توجد أي أخبار حقيقية عن صرف منحة قدرها 100 جنيه لكل مواطن لحاملي بطاقات الرقم القومي، وأن جميع الروابط التي تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي هي روابط وهمية ليس لها أي أساس من الصحة وهذا الخبر ليس حقيقي ولم يصدر من أي جهات ومصادر رسمية لهيئة البريد، ولكنه مجرد اشاعات، وأوضحت أنه يمكن التواصل على الخط الساخن للبريد وهو 16779 لمعرفة الحقيقة وعدم الانسياق وراء أي أخبار كاذبة.

خدمات مكتب البريد

هيئة البريد أعلنت عن العديد من الخدمات التي تقدمها لجميع المواطنين حيث تنتشر مراكز الخدمات المتكاملة في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى تقديم الخدمات الإلكترونية التي تساعد في انجاز المهمات بوقت سريع بدون عناء حيث تم تخصيص 150 مركز بريد كمرحلة أولى من الانتهاء من خدمات منصة مصر الرقمية ومن أهم هذه الخدمات: