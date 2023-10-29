الان رابط معدلات القبول الموحد في الجامعات العراقية 2024 من خلال الموقع الرسمي لجميع الفروع “الإحيائي- التطبيقي- الأدبي”

معدلات القبول الموحدة فى جميع الجامعات العراقية، حيث تم الإعلان عن نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2023-2024 في جميع الجامعات الحكومية في العراق لجميع التخصصات وقد أثار هذا الإعلان اهتمامًا كبيرًا بين الراغبين في الحصول على تلك المعلومات، خاصةً مع اقتراب موعد التسجيل في الجامعات، بإمكانك الحصول على نتائج القبول المركزي عن طريق زيارة موقع الجامعة التي تم التقديم إليها عبر الإنترنت،و تلك المعدلات تلعب دورًا مهمًا في تحديد قبول أو رفض الطلاب في الجامعات، وتساعد الطلاب على اتخاذ قراراتهم المستقبلية بناءً على فرصهم في الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها.

رابط نتائج القبول المركزي فى العراق 2023

تم قبول أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية من بين حوالي 500 ألف طالب تقدموا للإختبارات. وقد شهد معدل القبول في الجامعات الحكومية ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي. فقد بلغ معدل القبول في كلية الطب 100% في الفرع العلمي، في حين بلغ 95% في الفرع الأدبي. يهدف نظام القبول المركزي في الجامعات العراقية إلى تسهيل عملية القبول في الجامعات الحكومية، ويقوم وزارة التعليم العالي في العراق بتنظيم هذه النتائج ومعدلات القبول في الجامعات.

للحصول على نتائج القبول الموازي في العراق، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن أيقونة “استعلام عن نتائج القبول الموازي” وانقر عليها. ستحتاج إلى إدخال اسم الطالب الرباعي بشكل صحيح، ومن ثم أضف رقم الجلوس الخاص بالطالب. بعد ذلك، حدد القسم الذي ترغب في الاستعلام عنه، سواءً كان قسمًا أدبيًا أو علميًا. بمجرد الانتهاء، انقر على أيقونة الاستعلام وستظهر النتائج فور توفرها.

الحد الأدنى لمعدل القبول المركزي بالجامعات بالعراق

تم تحديد الحدود الأدنى للقبول في بعض الكليات في جامعة بغداد للعام الحالي. فعلى سبيل المثال، يبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الطب 100.92%، في حين يصل الحد الأدنى للقبول في كلية الطب الكندية إلى 100.5%. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان 99.05%، وفي كلية الصيدلة والعلوم 98.67%.