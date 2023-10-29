فرحة لكل المصريين.. حصة الفرد في التموين كام؟ + نصيب الفرد من العيش 2023

حصة الفرد في التموين كام حيث أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحدد حصة الفرد على بطاقة التموين لشهر اكتوبر 2023 وهي من الموضوعات الهامة التي يهتم بها فئات كثيرة من المواطنين حاملي البطاقات التموينية للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة على جميع السلع الأساسية للمواطن، حيث أن الوزارة توفر أكثر من 40 ألف منفذ في جميع المحافظات لصرف السلع، وسوف نتعرف على التفاصيل وقائمة الأسعار وحصة الفرد خلال هذا المقال.

حصة الفرد في التموين كام

صرحت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية كما هي لم تشهد أي ارتفاع أو تغير عن الشهر الماضي، حيث أن وزير التموين والتجاره الداخليه قد أوضح حصة الفرد على البطاقات التموينية لشهر اكتوبر والتي تكون كالتالي:

تصرف زجاجة الزيت 800 مللي لكل فرد مسجل على البطاقة بحد أقصى أربع زجاجات على البطاقة الواحدة.

يصرف كيلو سكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية بحد أقصى 6 كيلو على البطاقة الواحدة.

نصيب الفرد من العيش 2023

وزير التموين والتجارة الداخلية حدد نصيب الفرد على البطاقات التموينية لشهر أكتوبر خمسة أرغفة من الخبز يوميًا على مدار الشهر ليكون مجموع الخبز 150 للفرد الواحد حيث أن تكلفتها تبلغ خمس قروش للرغيف وعند عدم صرف المواطن حصة الخبز كاملة فإنها توفر له فرصة الحصول على نقاط الخبز الفائتة على شكل سلع حيث يتم تقديم 10 قروش في كل قطعة من الخبز التي لم يستهلكها.